«Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

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29 января 2021, 13:07

В 19-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к одному из потенциальных лидеров нынешнего сезона «Боруссии» Д.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет коэффициентом 1.25. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 12.0. Ничью можно выбрать за 6.7.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.83.

Форма команд

«Боруссия» Д не показывает той игры, которую ожидали от них болельщики и руководство. Команда откатилась уже на седьмое место, показывая невыразительные результаты. Отставание от «Баварии» насчитывает 13 очков, а эксперты уже не верят, что команде по силам отыграть такой большой отрыв. В последнем матче «Боруссия» Д потерпела поражение от «Боруссии» М, а за неделю до этого уступили на выезде и «Байеру» (1:2).

«Аугсбург» расположился на 12-м месте и чередует победы с поражениями. Команде далеко до зоны вылета, а их целью на сезон стало просто стабильное окончание без травм и скандалов. В прошлой игре Бундеслиги команда победила «Унион» (2:1), а до этого на своем поле минимально уступила «Баварии» (0:1).

Информация для ставок

• «Боруссия» Д проиграла два матча подряд

• За последние семь домашних поединков во всех турнирах «Боруссия» Д одержала победу только в двух

• Четыре из пяти последних выездных встреч «Аугсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• Все пять последних матчей между командами в Дортмунде завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что матч не будет богат на забитые мячи. Коэффициент на ТМ 3.5 составляет 1.83.