«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

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вчера, 23:52

В первом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» приедет в гости к одному из потенциальных фаворитов сезона «Боруссии» Дортмунд. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.44. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать за 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д в конце прошлого сезона набрала очень хороший ход и выдала потрясающую серию побед в чемпионате. Коллектив рассматривается как один из претендентов на чемпионство. Эксперты надеются, что команда сможет навязать борьбу «Баварии», которая не отдает золотые медали уже очень давно. Клуб на данный момент сохранил свой главный актив – Эрлинга Холанда, что добавляет оптимизма болельщикам. В последних двух матчах «Боруссия» Д обыграла «Вехэн» в Кубке страны (3:0), а немного ранее в товарищеском поединке обыграла «Болонью» (3:0).

«Айнтрахт» в последних турах прошлого сезона упустил возможность выступать в Лиге чемпионов, поэтому команда ушла на перерыв в удрученном настроении. Сейчас коллектив провел хорошие межсезонные сборы и с новыми силами готов вливаться в игру. Матч против коллектива из Дортмунда будет очень сложным, поэтому даже ничью можно будет назвать приемлемым результатом. Команда сенсационно вылетела из Кубка Германии, уступив «Мангейму» (0:2), а ранее оказалась сильнее «Сент-Этьена» в товарищеском матче (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» Д закончились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей у «Айнтрахта» на своем поле

Восемь из десяти домашних матчей «Боруссии» Д на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Девять из десяти последних встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Боруссия» Д будет атаковать большими силами с самого начала поединка и достаточно быстро добьется успеха. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Маастрихта» в матче с «Де Графсхапом».