«Боруссия» Дортмунд — «Бешикташ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 10:08

7 декабря 2021 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится поединок с участием местной «Боруссии» и турецкого «Бешикташа». Матч пройдет в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Боруссию». Поставить на победу немцев можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 5.60, а победа «Бешикташа» идёт по коэффициенту 9.00.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице в группе С. Команда набрала шесть баллов и имеет шанс пробиться в Лигу Европы, но также может попасть и в плей-офф ЛЧ . Для этого «Боруссии» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Спортинга». Немцы выиграли два поединка, ни разу не играли вничью и проиграли в трех встречах. У команды пять забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Боруссия» проиграла «Спортингу» и дважды уступила «Аяксу».

«Бешикташ» расположился на последней строчке в турнирной таблице. У команды ни одного набранного балла и пять поражений в пяти играх. Турки забили три мяча и пропустили 14 голов. В последних играх «Бешикташ» проиграл «Аяксу», а также дважды уступил «Спортингу» из Лиссабона.

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла два матча из последних пяти

«Бешикташ» не побеждает четыре игры кряду

У «Боруссии» семь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.70. Очевидным фаворитом является «Боруссия», скорее всего, клуб не ограничится одним забитым мячом и будет забивать столько, сколько сможет.