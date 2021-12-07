«Боруссия» Дортмунд — «Бешикташ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

7 декабря 2021 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится поединок с участием местной «Боруссии» и турецкого «Бешикташа». Матч пройдет в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую встречу.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Боруссию». Поставить на победу немцев можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 5.60, а победа «Бешикташа» идёт по коэффициенту 9.00.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Боруссия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице в группе С. Команда набрала шесть баллов и имеет шанс пробиться в Лигу Европы, но также может попасть и в плей-офф ЛЧ. Для этого «Боруссии» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Спортинга». Немцы выиграли два поединка, ни разу не играли вничью и проиграли в трех встречах. У команды пять забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Боруссия» проиграла «Спортингу» и дважды уступила «Аяксу».
«Бешикташ» расположился на последней строчке в турнирной таблице. У команды ни одного набранного балла и пять поражений в пяти играх. Турки забили три мяча и пропустили 14 голов. В последних играх «Бешикташ» проиграл «Аяксу», а также дважды уступил «Спортингу» из Лиссабона.
Информация для ставок
- «Боруссия» выиграла два матча из последних пяти
- «Бешикташ» не побеждает четыре игры кряду
- У «Боруссии» семь пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.70. Очевидным фаворитом является «Боруссия», скорее всего, клуб не ограничится одним забитым мячом и будет забивать столько, сколько сможет.