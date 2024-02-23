«Боруссия» М — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. На ничейный результат можно поставить по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Боруссия» М собрала уже целую серию поединков без побед и ни на что серьезное в этом сезоне давно не рассчитывает. Команда занимает 15 место с 22 баллами и находится в одной позиции от зоны вылета, но имеет преимущество над ближайшим конкурентом в шесть пунктов. Тем не менее, хозяевам необходимо налаживать результаты, иначе могут быть серьезные проблемы. Два последних матча «Боруссии» М завершились поражением от «РБ Лейпциг» (0:2) и ничьей с «Дармштадтом» (0:0).

«Бохум» заметно улучшил свои результаты, а победа в последнем туре над «Баварией» (3:2) воодушевила игроков на новые свершения. Коллектив занимает 11 место с 25 баллами и отстает сразу от двух соперников всего на два пункта. Гости вполне могут побороться за очки с нестабильным соперником в этой встрече. В еще одной недавней игре «Бохум» на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграла семь из десяти последних матчей на своем стадионе

«Бохум» проиграл «Боруссии» М четыре из пяти последних матчей

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить достаточно результативно и в нем окажется место для голов от обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.