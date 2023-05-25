«Боруссия» Дортмунд — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (27.05.2023)

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вчера, 20:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа «Майнца» оценивается за 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 4 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д очень много лет шла к чемпионству Германии и сейчас команда остался один шаг. «Шмели» являются лидерами Бундеслиги и на два балла опережают «Баварию». Тем не менее, ничейный счет хозяев не устраивает, ведь в случае своей победы именно мюнхенский клуб станет чемпионами. Два последних матча чемпионата Германии «Боруссия» Д выиграла у «Аугсбурга» (3:0) и разгромила «Боруссию» М (5:2).

«Майнц» в последних матчах выгляди очень плохо и даже имеет серию из четырех поражений. Коллектив идет на девятом месте с 45 баллами и не претендует на более высокие места. Тем не менее, помешать сопернику из Дортмунда стать чемпионами вполне может, особенно если будет недооценка команды. В прошлом туре «Майнц» был разгромлен на своем поле «Штутгартом» (1:4), а ранее проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:3).

Информация для ставок

«Майнц» одержал лишь три выездных победы в десяти последних поединках

«Боруссия» Д выиграла три последних тура с общим счетом (14:2)

«Боруссия» Д выиграла четыре последних встреч с «Майнцом»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д имеет очень хорошую статистику личных встреч с «Кельном» и мотивирована на победу, ведь на кону титул чемпиона Германии. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.