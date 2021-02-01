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«Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз на матч 1/8 Кубка Германии (02.02.2021)

вчера, 13:37

На стадии 1/8 Кубка Германии «Боруссия» Д встретится с «Падерборном», чтобы определить участника четвертьфинала. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 2 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.138.9117.60
Fonbet 1.12 9.00 20.00
Мелбет 1.13 9.10 21.00
Лига ставок 1.15 8.20 17.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д. Букмекерская контора Мелбет дает на победу «шмелей» коэффициент 1.12. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 21.00, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.90.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.35.

Форма команд

«Боруссия» не самым лучшим образом выступает в Бундеслиге, поэтому Кубок может стать важным трофеем для «желто-черных». После вылета «Баварии» команда из Дортмунда становится одним из главных фаворитов этого турнира.

«Падерборн» для букмекеров — безнадежный аутсайдер этой встречи. Но на один поединок может настроиться любая команда. Смогут ли это сделать представители второй Бундеслиги – другой вопрос.

Информация для ставок

  • «Падерборн» забивает в пяти выездных матчах подряд
  • «Боруссия» последний раз уходила со своего стадиона без забитого мяча еще в июне 2020 года
  • «Падерборн» еще ни разу не побеждал «Боруссию Д» в своей истории

Прогноз

Дортмунд настроен взять Кубок Германии, особенно после вылета нескольких фаворитов турнира. «Падерборн» заметно ниже классом и, скорее всего, не сможет оказать достойное сопротивление.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Боруссию» с форой -2.5. Коэффициент на такой исход составил 2.04.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уикомб Уондерерс» — «Бирмингем Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.138.9117.60
Fonbet 1.12 9.00 20.00
Мелбет 1.13 9.10 21.00
Лига ставок 1.15 8.20 17.00
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shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Ну если и здесь не выигрывать, то ....
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