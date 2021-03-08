«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2021)

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вчера, 17:04

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д сыграет с «Севильей». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 9 марта 2021 года. Первая встреча завершилась победой «Боруссии» (3:2).

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию». Поставить на ее победу можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.15. Поставить на гостей можно за 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.96.

Форма команд

«Боруссия» выиграла первый матч и перед этой встречей имеет комфортное преимущество. Команда настроена пройти в Лиге чемпионов как можно дальше, особенно если брать во внимание, что в Бундеслиге «черно-желтые» не смогут побороться за чемпионство. В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» проиграла «Баварии» (2:4), а немного ранее прошла в Кубке Германии «Боруссию» М (1:0).

«Севилья» потерпела обидное поражение в ответном матче Кубка Испании от «Барселоны» (3:0 — доп. время). Сейчас перед коллективом стоит очень сложная задача в Лиге чемпионов, ведь им придется забивать в гостях минимум два мяча. Смогут ли справиться с этим игроки Лопетеги – остается только смотреть.

Информация для ставок

«Боруссия» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» выиграла всего один матч из последних пяти во всех турнирах

Два из трех матчей между командами заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Севилье» нечего терять, команда будет действовать открыто с самого начала поединка. Это, скорее всего, повлечет за собой большое количество моментов и голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

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