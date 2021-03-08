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«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2021)

вчера, 17:04

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д сыграет с «Севильей». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 9 марта 2021 года. Первая встреча завершилась победой «Боруссии» (3:2).

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.683.16
Fonbet 2.25 3.80 3.15
Мелбет 2.28 3.78 3.20
Лига ставок 2.21 3.55 3.15
BetBoom 2.24 3.62 3.22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию». Поставить на ее победу можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.15. Поставить на гостей можно за 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.96.

Форма команд

«Боруссия» выиграла первый матч и перед этой встречей имеет комфортное преимущество. Команда настроена пройти в Лиге чемпионов как можно дальше, особенно если брать во внимание, что в Бундеслиге «черно-желтые» не смогут побороться за чемпионство. В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» проиграла «Баварии» (2:4), а немного ранее прошла в Кубке Германии «Боруссию» М (1:0).

«Севилья» потерпела обидное поражение в ответном матче Кубка Испании от «Барселоны» (3:0 — доп. время). Сейчас перед коллективом стоит очень сложная задача в Лиге чемпионов, ведь им придется забивать в гостях минимум два мяча. Смогут ли справиться с этим игроки Лопетеги – остается только смотреть.

Информация для ставок

  • «Боруссия» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Севилья» выиграла всего один матч из последних пяти во всех турнирах
  • Два из трех матчей между командами заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Севилье» нечего терять, команда будет действовать открыто с самого начала поединка. Это, скорее всего, повлечет за собой большое количество моментов и голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ювентус» — «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.683.16
Fonbet 2.25 3.80 3.15
Мелбет 2.28 3.78 3.20
Лига ставок 2.21 3.55 3.15
BetBoom 2.24 3.62 3.22
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shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Для Боруссии в принципе задача понятная .....НЕ ПРОИГРАТЬ!!!!
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