«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Боруссия» Д недавно провела сложный матч с «Баварией», где смогла вырвать ничью (2:2) и находится в хорошем расположении духа. В группе Лиги Чемпионов коллектив идет на втором месте с шестью баллами и уже в этом туре может оформить выход в плей-офф, если все сойдется так как нужно. В матче прошлого тура Лиги Чемпионов «Боруссия» Д уже обыгрывала «Севилью» (4:1).

«Севилья» уже провалила половину сезона, как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. После трех туров в активе испанского клуба всего один набранный балл и только победа в Германии над «Боруссией» Д может оставить ей небольшие шансы на продолжении пути в самом престижном турнире Европы. Два последних матча «Севильи» завершились ничьей с «Атлетик» Бильбао в чемпионате (1:1) и разгромом в Лиге Чемпионов от «Боруссии» Д (1:4).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре встречи между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла два из трех последних матча у «Севильи»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и может закрепить свой успех в Лиге Чемпионов. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом матче и наберут три очка, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.