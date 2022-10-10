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«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

вчера, 09:42
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.596.15
Лига Ставок 1.56 4.50 5.80
Мелбет 1.56 4.58 6.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Боруссия» Д недавно провела сложный матч с «Баварией», где смогла вырвать ничью (2:2) и находится в хорошем расположении духа. В группе Лиги Чемпионов коллектив идет на втором месте с шестью баллами и уже в этом туре может оформить выход в плей-офф, если все сойдется так как нужно. В матче прошлого тура Лиги Чемпионов «Боруссия» Д уже обыгрывала «Севилью» (4:1).

«Севилья» уже провалила половину сезона, как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. После трех туров в активе испанского клуба всего один набранный балл и только победа в Германии над «Боруссией» Д может оставить ей небольшие шансы на продолжении пути в самом престижном турнире Европы. Два последних матча «Севильи» завершились ничьей с «Атлетик» Бильбао в чемпионате (1:1) и разгромом в Лиге Чемпионов от «Боруссии» Д (1:4).

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре встречи между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д выиграла два из трех последних матча у «Севильи»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и может закрепить свой успех в Лиге Чемпионов. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом матче и наберут три очка, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.31 2.30 1.67 1.78 2.12
Лига Ставок 2.21 1.65 1.74 2.05
Мелбет 2.31 1.72
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:39
Боруссия не проиграет этот матч
Гость
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