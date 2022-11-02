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«Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.11.2022)

вчера, 14:00
Болельщики сборной Германии

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Штутгарта» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.884.003.70
Лига Ставок 2.11 3.85 3.25
Мелбет 2.12 4.04 3.36
1XBET 2.12 4.04 3.36

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М неудачно выступает в последние полтора месяца и одержала всего одну победу в пяти последних турах. Команда занимает 11 место с 16 баллами и опережает нынешнего соперника на пять баллов. Два последних матча «Боруссии» М завершились поражениями в чемпионате Германии от «Униона» (1:2) и «Айнтрахта» Ф (1:3).

«Штутгарт» благодаря двум победам в пяти последних встречах смог выбраться из зоны вылета на 15 место, но на данный момент опережает ее всего на два балла. Команде необходимо менять подход к турниру, а тренерскому штабу вносить существенные изменения в игровой и тренировочный процесс. В прошлом туре «Штутгарт» оказался сильнее «Аугсбурга» (2:1), а ранее был разгромлен на выезде «Боруссией» Д (0:5).

Информация для ставок

  • Пять из десяти последних выездных матчей «Штутгарта» завершились ничейными результатами
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матча с «Боруссией» М
  • ·«Боруссия» М проиграла три последних матча во всех турнирах

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, поэтому предсказать победителя будет довольно непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.02 1.24 2.43 1.56 1.93 1.89
Лига Ставок 2.48 1.52 1.98 1.80
Мелбет 2.42 1.51
1XBET 2.42 1.51
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