«Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.11.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Штутгарта» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М неудачно выступает в последние полтора месяца и одержала всего одну победу в пяти последних турах. Команда занимает 11 место с 16 баллами и опережает нынешнего соперника на пять баллов. Два последних матча «Боруссии» М завершились поражениями в чемпионате Германии от «Униона» (1:2) и «Айнтрахта» Ф (1:3).

«Штутгарт» благодаря двум победам в пяти последних встречах смог выбраться из зоны вылета на 15 место, но на данный момент опережает ее всего на два балла. Команде необходимо менять подход к турниру, а тренерскому штабу вносить существенные изменения в игровой и тренировочный процесс. В прошлом туре «Штутгарт» оказался сильнее «Аугсбурга» (2:1), а ранее был разгромлен на выезде «Боруссией» Д (0:5).

Информация для ставок

Пять из десяти последних выездных матчей «Штутгарта» завершились ничейными результатами

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матча с «Боруссией» М

·«Боруссия» М проиграла три последних матча во всех турнирах

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, поэтому предсказать победителя будет довольно непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.