«Боруссия» М — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2023)

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вчера, 16:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. На ничейный результат можно поставить по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.48.

Форма команд

«Боруссия» М не может похвастаться высокими местами и на данный момент времени занимает лишь десятую строчку в Бундеслиге. Команда набрала 16 очков и всего на два пункта опережает нынешнего соперника. В предстоящей встрече с «Вердером» хозяева могут заметно оторваться от конкурента и стать на шаг ближе к еврокубковой зоне. Два последних матча «Боруссии» М завершились выездным поражением от «Униона» (1:3) и успехом в кубке Германии с «Вольфсбургом» (1:0, в доп. время).

«Вердеру» очень важно закрепиться в Бундеслиге и на данный момент тяжело сказать, что бременские футболисты находятся на безопасном расстоянии. Команда набрала 14 очков и только четыре пункта ее отделяют от зоны вылета. Игра с «Боруссией» М будет очень непростой, но гости обязаны цепляться за очки, чтобы расстояние от аутсайдеров не сокращалось. В прошлом туре чемпионата «Вердер» обыграл на своем поле «Аугсбург» (2:0), а ранее уступил «Штутгарту» (0:2).

Информация для ставок

«Вердер» выиграл только два матча из десяти последних в чемпионате Германии

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды умеют атаковать, и мы предполагаем, что зрители в этот раз увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.