«Ботошани» — «ЧФР Клуж»: прогноз на матч чемпионата Румынии (18.05.2021)

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вчера, 15:26

18 мая в чемпионате Румынии сыграют «Ботошани» и «Клуж». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 18 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу гостей в этой игре. Поставить на выигрыш «Клужа» БК Бетсити предлагает с коэффициентом 1.63. Вероятность победы «Ботошани» оценивается в 5.50, а ничья идет с котировкой 3.74.

Также букмекер больше шансов отводит на низовой формат поединка. Ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

В шестерке первых команд чемпионата Румынии «Ботошани» занимает пятое место. Команда отстает от призовой тройки на шесть баллов, одержав в турнире три победы и одну ничью, при четырех поражениях.

Последний матч в лиге «Ботошани» неудачно провел в гостях у «Академики», где было зафиксировано поражение со счетом 3:4. До этого команда добилась гостевой победы над «Крайовой» (3:2).

В чемпионской группе «ЧФР Клуж» удерживает лидерство, опережая «Стяуа» на три очка. В турнире шести первых команд клуб взял пять побед и одну ничью, при трех поражениях. В последнем туре лиги «Клуж» разобрался в гостях с «Крайовой» (3:1), тем самым реабилитировался за неожиданное поражение дома от «Сепси» (0:1).

Информация для ставок

• «Клуж» не проигрывал в 5 прошлых выездных матчах чемпионата – три победы и две ничьи

• У «Ботошани» 3 победы в 5 последних домашних поединках лиги

• В 3 из 5 последних очных встреч команд выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Ботошани» прилично отстал от призовой тройки, лишив себя реальных шансов побороться за медали. «Клуж», получив преимущество над «Стяуа», пытается его удержать и выиграть золотые медали чемпионата Румынии. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на победу «Клужа» по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.