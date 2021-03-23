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«Бояка Чико» — «Энвигадо». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (24.03.2021)

вчера, 21:08

«Бояка Чико» сыграет против «Энвигадо» в рамках 14-го тура колумбийского первенства 24 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.023.98
BetBoom 2.08 2.90 4.20

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе хозяев поля — коэффициент 2.05. Также можно поставить на победу «Энвигадо» за 3.75 и на ничейный исход за 3.10.

Форма команд

В этом сезоне «Бояка Чико» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал восемь баллов. В последних матчах команда играет не лучшим образом, раз за разом теряя очки. В случае поражения в матче против «Энвигадо», у команды будет совсем уж затруднительное положение.

«Энвигадо» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В последних поединках команда играет гораздо лучше, но все равно часто теряет очки. Матч против «Бояко» — это отличный шанс заработать три очка.

Информация для ставок

  • «Чико» трижды проиграл в последних пяти матчах
  • «Энвигадо» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти
  • «Чико» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что будет ничья или победа «Энвигадо» за 1.68.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Гибралтар – Норвегия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.55 1.69 2.20
BetBoom 1.74 2.02 1.44 2.68 1.19 4.30
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Энвигадо»
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