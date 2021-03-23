«Бояка Чико» — «Энвигадо». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (24.03.2021)

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вчера, 21:08

«Бояка Чико» сыграет против «Энвигадо» в рамках 14-го тура колумбийского первенства 24 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе хозяев поля — коэффициент 2.05. Также можно поставить на победу «Энвигадо» за 3.75 и на ничейный исход за 3.10.

Форма команд

В этом сезоне «Бояка Чико» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал восемь баллов. В последних матчах команда играет не лучшим образом, раз за разом теряя очки. В случае поражения в матче против «Энвигадо», у команды будет совсем уж затруднительное положение.

«Энвигадо» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В последних поединках команда играет гораздо лучше, но все равно часто теряет очки. Матч против «Бояко» — это отличный шанс заработать три очка.

Информация для ставок

«Чико» трижды проиграл в последних пяти матчах

«Энвигадо» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти

«Чико» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на то, что будет ничья или победа «Энвигадо» за 1.68.

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