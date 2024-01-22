«Брага» — «Спортинг». Прогноз на матч кубка Португалии (23.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Браги» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
|
- : -
сегодня, 22:45
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Брага» в последнее время показывает не самые стабильные результаты, однако кубковые матчи являются совсем другой мотивацией для футболистов. Коллективу осталось сделать один шаг до финала и в такие моменты вся статистика имеет мало значения. В случае прохода коллектив подарит настоящий праздник своим болельщикам. Две последних встречи «Браги» завершились выездной победой над «Фамаликан» (2:1) и поражением от «Порту» (0:2).
«Спортинг» демонстрирует длительную серию побед во всех турнирах и выглядит фаворитом в предстоящей встрече. Тем не менее, гостям стоит исключить недооценку соперника, ведь у команд есть всего 90 минут, чтобы оформить проход в финал. В чемпионате Португалии клуб занимает первое место с 46 баллами. В прошлом туре «Спортинг» разгромил «Визелу» (5:2), а ранее на выезде крупно обыграл «Шавиш» (3:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Браги» завершились исходом «обе забьют»
- «Спортинг» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Брага» проиграла два из пяти последних матчей «Спортингу» при одной победе
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от команд. Предполагаем, что оба коллектива смогут отличиться забитыми мячами и рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.