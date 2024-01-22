«Брага» — «Спортинг». Прогноз на матч кубка Португалии (23.01.2024)

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вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Браги» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брага» в последнее время показывает не самые стабильные результаты, однако кубковые матчи являются совсем другой мотивацией для футболистов. Коллективу осталось сделать один шаг до финала и в такие моменты вся статистика имеет мало значения. В случае прохода коллектив подарит настоящий праздник своим болельщикам. Две последних встречи «Браги» завершились выездной победой над «Фамаликан» (2:1) и поражением от «Порту» (0:2).

«Спортинг» демонстрирует длительную серию побед во всех турнирах и выглядит фаворитом в предстоящей встрече. Тем не менее, гостям стоит исключить недооценку соперника, ведь у команд есть всего 90 минут, чтобы оформить проход в финал. В чемпионате Португалии клуб занимает первое место с 46 баллами. В прошлом туре «Спортинг» разгромил «Визелу» (5:2), а ранее на выезде крупно обыграл «Шавиш» (3:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Браги» завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах

«Брага» проиграла два из пяти последних матчей «Спортингу» при одной победе

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от команд. Предполагаем, что оба коллектива смогут отличиться забитыми мячами и рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.