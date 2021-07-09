«Бранн» — «Тромсе». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

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вчера, 07:32

«Бранн» сыграет дома против «Тромсе» в рамках 12-го тура Высшей лиги Норвегии. Мы приготовили обзор ставок букмекеров и прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Бранн» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.06, ничейный исход оценивается в 3.64, а победа «Тромсе» представлена коэффициентом 3.46.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.83, ТМ (2,5) – 1.99.

Форма команд

Текущий розыгрыш норвежской Высшей лиги складывается для «Бранна» очень тяжело. Сыграв 12 матчей в чемпионате, команда смогла оформить только одну победу и две ничьи, потерпев при этом девять поражений.

В прошлом туре первенства «Бранн» отправился в гости к «Кристиансунду», где, несмотря на забитые голы, команда потерпела дежурное фиаско (2:3).

«Тромсе» тоже не может похвастаться результатами в норвежском чемпионате. В активе команды 9 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. В четырех последних играх лиги «Тромсе» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Кристиансундом» (0:0). В других трех поединках команда уступила «Лиллестрему» (1:2), «Одду» (0:3) и «Хаугесунду» (0:3).

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встреч соперников сыграла ставка «обе забьют – да»

«Бранн» забивал и пропускал голы в 3 из 4 предыдущих поединков чемпионата

В 3 предыдущих гостевых играх «Тромсе» в лиге забивалось минимум три гола

Прогноз

«Бранн», который прочно осел на дне турнирной таблицы чемпионата Норвегии, должен бросать все силы на то, чтобы выбраться из кризиса. В домашних играх хозяева стабильно вскрывают защиту соперника, но и пропускают от оппонентов с такой же регулярностью. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.