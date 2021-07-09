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«Бранн» — «Тромсе». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

вчера, 07:32

«Бранн» сыграет дома против «Тромсе» в рамках 12-го тура Высшей лиги Норвегии. Мы приготовили обзор ставок букмекеров и прогноз на грядущий поединок.

Норвегия. Высшая лига 2021
Бранн
Тромсе
1 : 1
закончился 1-й тайм
сегодня, 21:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.633.67
Лига Ставок Live! 2.50 2.63 3.50
Фонбет Live! 2.50 2.65 3.45
Мелбет 2.02 3.64 3.44
1XBET Live! 2.05 3.49 3.39
BetBoom Live! 2.57 2.58 3.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Бранн» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.06, ничейный исход оценивается в 3.64, а победа «Тромсе» представлена коэффициентом 3.46.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.83, ТМ (2,5) – 1.99.

Форма команд

Текущий розыгрыш норвежской Высшей лиги складывается для «Бранна» очень тяжело. Сыграв 12 матчей в чемпионате, команда смогла оформить только одну победу и две ничьи, потерпев при этом девять поражений.
В прошлом туре первенства «Бранн» отправился в гости к «Кристиансунду», где, несмотря на забитые голы, команда потерпела дежурное фиаско (2:3).

«Тромсе» тоже не может похвастаться результатами в норвежском чемпионате. В активе команды 9 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. В четырех последних играх лиги «Тромсе» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Кристиансундом» (0:0). В других трех поединках команда уступила «Лиллестрему» (1:2), «Одду» (0:3) и «Хаугесунду» (0:3).

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых встреч соперников сыграла ставка «обе забьют – да»
  • «Бранн» забивал и пропускал голы в 3 из 4 предыдущих поединков чемпионата
  • В 3 предыдущих гостевых играх «Тромсе» в лиге забивалось минимум три гола

Прогноз

«Бранн», который прочно осел на дне турнирной таблицы чемпионата Норвегии, должен бросать все силы на то, чтобы выбраться из кризиса. В домашних играх хозяева стабильно вскрывают защиту соперника, но и пропускают от оппонентов с такой же регулярностью. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча регулярного чемпионата МЛС.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.07 1.82 1.62 2.40
Лига Ставок Live! 4.50 1.20
BetBoom Live! 4.50 1.18 3.10 1.34
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shlomo
shlomo
вчера в 11:21
Хозяева не проиграют
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