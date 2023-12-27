«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2023)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Брайтона» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби в нынешнем сезоне является очень непредсказуемым соперником, но забивает достаточно много. Команда располагается на девятом месте с 27 баллами и на семь пунктов отстает от зоны еврокубков. В игре с «Тоттенхэмом» хозяевам вряд ли придется легко, но и своих моментов у ворот «шпор» будет достаточно. Два последних поединка «Брайтона» завершились ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражением на выезде от «Арсенала» (0:2).

«Тоттенхэм» в свою очередь проводит неплохой сезон и держится не так далеко от лидеров турнирной таблицы. Лондонцы набрали 36 очков и занимают четвертое место, отставая от ближайшего соперника на три пункта. Потеря очков в этом матче может ухудшить положение команды, но не сделает его критическим. В прошлом туре «Тоттенхэм» переиграл на своем поле «Эвертон» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» уступил лишь в двух поединках из десяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут играть по результату, и мы предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.