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«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2023)

вчера, 14:52
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Брайтона» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби в нынешнем сезоне является очень непредсказуемым соперником, но забивает достаточно много. Команда располагается на девятом месте с 27 баллами и на семь пунктов отстает от зоны еврокубков. В игре с «Тоттенхэмом» хозяевам вряд ли придется легко, но и своих моментов у ворот «шпор» будет достаточно. Два последних поединка «Брайтона» завершились ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражением на выезде от «Арсенала» (0:2).

«Тоттенхэм» в свою очередь проводит неплохой сезон и держится не так далеко от лидеров турнирной таблицы. Лондонцы набрали 36 очков и занимают четвертое место, отставая от ближайшего соперника на три пункта. Потеря очков в этом матче может ухудшить положение команды, но не сделает его критическим. В прошлом туре «Тоттенхэм» переиграл на своем поле «Эвертон» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Тоттенхэм» уступил лишь в двух поединках из десяти последних на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут играть по результату, и мы предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
zcv743dp4pue
zcv743dp4pue
вчера в 18:12
Матч между “Брайтоном” и “Тоттенхэмом” обещает быть интересным, так как обе команды находятся в хорошей форме и борются за попадание в еврокубки. “Брайтон” показывает атакующий футбол и создает много моментов у ворот соперников. “Тоттенхэм” же, остается в числе лидеров чемпионата и будет стремиться к победе.
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
В очных мероприятиях команд, также прослеживается превосходство столичного коллектива. И если непосредственно по цифрам, то за 10-ть крайних таких матчей, в активе "Чаек" всего 3 победы. А вот что касается "Шпор", то они смогли занести в свой актив аж целых 7-мь успешных выступлений, и между прочим, все победы клуба из Лондона были как раз таки в основное время. Безусловно, сейчас на арене Амекс просто не будет, ведь хозяева поля так сильно нуждаются в победе, но учитывая то как играют подопечные Постекоглу в этом сезоне, предположить их не поражение вполне нормально.
Гость
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