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«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2020)

30 декабря 2020, 05:32

30 декабря в английском Чемпионшипе между собой сыграют «Брентфорд» и «Борнмут». Мы приготовили обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.332.99
Fonbet Live! 1.10 8.50 50.00
Мелбет 2.40 3.36 3.16
Лига ставок 2.36 3.20 3.00

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют, отдавая только минимальное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу «Брентфорда» в БК Мелбет можно сделать с коэффициентом 2.55, а успех «Борнмута» отмечен котировкой 2.83. Заключить пари на ничью можно за 3.42.

С небольшим преимуществом принимаются ставки на низкую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1.81, больше – 2.11.

Форма команд

«Брентфорд» находится в зоне лидеров чемпионата (4 место). Сыграв 21 тур в Чемпионшипе, «пчелы» показали такие результаты: 10 побед, 8 ничьих и 3 поражения. В пятнадцати матчах лиги кряду эта команда не проигрывала. В прошлом туре «Брентфорд» разобрался в гостях с «Кардиффом» (3:1), одержав третью викторию подряд.

«Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице, имея 38 очков. Своего ближайшего преследователя «вишни» опережают по дополнительным показателям, но имеют одну игру в запасе. 19 декабря «Борнмут» не смог победить в гостях «Лутон Таун» (0:0), а перед этим выиграл два матча – «Уикомб Уондерерс» (1:0) и «Хаддерсфилд» (5:0).

Информация для ставок

  • «Борнмут» не пропускал голов в пяти прошлых турах
  • «Брентфорд» проиграл только один домашний матч в чемпионате
  • В двух прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами

Прогноз

«Брентфорд» и «Борнмут» конкурируют в турнирной таблице чемпионата. Обе команды ведут борьбу за переход в АПЛ, располагая результативной атакой.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.83 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.332.99
Fonbet Live! 1.10 8.50 50.00
Мелбет 2.40 3.36 3.16
Лига ставок 2.36 3.20 3.00
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2020 в 08:43
Думаю ничья возможна
shlomo
shlomo
30 декабря 2020 в 05:46
Думаю, что Борнмут не проиграет
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