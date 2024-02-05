«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.02.2024)

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вчера, 09:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Брентфорда» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Брентфорд» победил лишь в одной игре из пяти последних и не может похвалиться стабильностью. Команда на данный момент идет лишь на 15 месте с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на два балла. Предстоящий матч с чемпионом Англии будет очень сложным для хозяев, поэтому рассчитывать на очки им не приходится. В последней встрече «Брентфорд» уступил на выезде «Тоттенхэму» (2:3), а немного ранее на своем поле оказался сильнее «Ноттингем Форест» (3:2).

«Манчестер Сити» получил прекрасную возможность воспользоваться осечкой «Ливерпуля» и в случае побед в двух перенесенных поединках со временем возглавить турнирную таблицу. Сейчас подопечные Пепа Гвардиолы идут на третье месте с 46 баллами и крайне мотивированы на победу в ближайших поединках. В прошлом туре «Манчестер Сити» разобрался на своем поле с «Бернли» (3:1), а ранее минимально обыграл на выезде «Тоттенхэм» (1:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» выиграл два последних матча у «Манчестер Сити»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» сейчас гораздо сильнее своего оппонента и присутствует уверенность, что гости смогут выиграть в несколько мячей. Сделать на них ставку с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.