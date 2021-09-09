«Брест» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

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вчера, 23:39

В пятом туре французской Лиги 1 «Брест» на домашней арене сыграет против «Анже». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который пройдет 12 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не определили фаворита в этой игре. Поставить на победу «Бреста» можно по коэффициенту 2.68, за ничью предложена котировка 3.50, а победа «Анже» идет за 2.73.

Также аналитики небольшое предпочтение отдают тому, что команды не забьют больше двух голов. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Франции «Брест» подходит без побед, занимая 18-е место в турнирной таблице. Два балла «красно-белые» смогли взять в ничейных встречах с «Лионом» (1:1) и «Ренном» (1:1), после которых, последовали поражения от ПСЖ (2:4) и «Страсбура» (1:3).

«Анже» сенсационно обосновался в группе лидеров, выдав мощный старт во французской Лиге 1. «Черно-белые» сумели оформить победы в противостояниях со «Страсбуром» (2:0), «Лионом» (3:0) и «Ренном» в прошлом туре (2:0), а также разделить очки в гостевой игре против «Бордо» (1:1).

Информация для ставок

«Брест» идет на серии без побед в Лиге 1 из 8 матчей

У «Анже» нет поражений в 3 последних играх против «Бреста» — 2 победы и ничья

В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд выиграла ставка ТМ(2,5) голов

Прогноз

У «Бреста» огромные проблемы с защитой – девять пропущенных мячей в четырех турах. «Анже» в этом плане действует намного надежней – только один пропущенный гол. Учитывая это, а также результаты последних дуэлей команд, предлагаем ставку на победу «Анже» с учетом форы (0), которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.98.