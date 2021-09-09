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«Брест» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

вчера, 23:39

В пятом туре французской Лиги 1 «Брест» на домашней арене сыграет против «Анже». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который пройдет 12 сентября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Брест
Анже
- : -
12 сентября 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.683.492.76
Фонбет 2.65 3.30 2.70
Мелбет 2.70 3.54 2.75
BetBoom 2.70 3.37 2.74

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не определили фаворита в этой игре. Поставить на победу «Бреста» можно по коэффициенту 2.68, за ничью предложена котировка 3.50, а победа «Анже» идет за 2.73.

Также аналитики небольшое предпочтение отдают тому, что команды не забьют больше двух голов. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Франции «Брест» подходит без побед, занимая 18-е место в турнирной таблице. Два балла «красно-белые» смогли взять в ничейных встречах с «Лионом» (1:1) и «Ренном» (1:1), после которых, последовали поражения от ПСЖ (2:4) и «Страсбура» (1:3).

«Анже» сенсационно обосновался в группе лидеров, выдав мощный старт во французской Лиге 1. «Черно-белые» сумели оформить победы в противостояниях со «Страсбуром» (2:0), «Лионом» (3:0) и «Ренном» в прошлом туре (2:0), а также разделить очки в гостевой игре против «Бордо» (1:1).

Информация для ставок

  • «Брест» идет на серии без побед в Лиге 1 из 8 матчей
  • У «Анже» нет поражений в 3 последних играх против «Бреста» — 2 победы и ничья
  • В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд выиграла ставка ТМ(2,5) голов

Прогноз

У «Бреста» огромные проблемы с защитой – девять пропущенных мячей в четырех турах. «Анже» в этом плане действует намного надежней – только один пропущенный гол. Учитывая это, а также результаты последних дуэлей команд, предлагаем ставку на победу «Анже» с учетом форы (0), которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.89 2.02 1.50 2.78
Мелбет 1.92 2.02
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:45
В этом матче соперники сыграют в ничью, фактор домашнего поле поможет хозяевам. Удачи
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