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«Брюгге» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Гента» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.593.13
Фонбет 2.20 3.60 3.10
Мелбет 2.25 3.62 3.07
1XBET 2.25 3.62 3.07
BetBoom 2.25 3.52 3.07

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Гент» старается держаться в зоне плей-офф, но не выигрывает уже несколько матчей подряд. Команда еще удерживает шестое место с 37 очками, однако пара следующих неудачных поединков может опустить ее сразу на несколько позиций. Коллектив в предстоящем матче на выезде попытается навязать контригру и побороться за очки. В последних двух матчах чемпионата «Гент» проиграл «Антверпену» (0:1) и сыграл вничью с «Остенде» (1:1).

«Брюгге» редко проигрывает в последних матчах, однако все еще не может сократить отставание от лидера чемпионата. Команда набрала 48 очков и проигрывает «Юнион Сент-Жиллуаз» девять пунктов, которые могут стать большой проблемой в конце сезона. Чемпион Бельгии имеет хорошую разницу мячей (46:30) и очень нуждается в победе в предстоящем поединке. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Брюгге» обыграл «Кортрейк» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

Информация для ставок

  • «Брюгге» проиграл один матч из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Гент» уступил четыре раза
  • Пять из шести выездных матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют»
  • «Гент» выиграл три из пяти последних поединков у «Брюгге»

Прогноз

«Брюгге» не имеет права на ошибки в следующих матчах, если надеется догнать лидера чемпионата. Предполагаем, что на своем поле команда сумеет одержать минимальную победу и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.80 1.63 2.31
Фонбет 2.05 1.78
Мелбет 2.05 1.79
1XBET 2.05 1.79
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:18
Игра на три результата
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:17
Брюгге победит, но обе забьют.
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