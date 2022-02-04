«Брюгге» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Гента» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Гент» старается держаться в зоне плей-офф, но не выигрывает уже несколько матчей подряд. Команда еще удерживает шестое место с 37 очками, однако пара следующих неудачных поединков может опустить ее сразу на несколько позиций. Коллектив в предстоящем матче на выезде попытается навязать контригру и побороться за очки. В последних двух матчах чемпионата «Гент» проиграл «Антверпену» (0:1) и сыграл вничью с «Остенде» (1:1).

«Брюгге» редко проигрывает в последних матчах, однако все еще не может сократить отставание от лидера чемпионата. Команда набрала 48 очков и проигрывает «Юнион Сент-Жиллуаз» девять пунктов, которые могут стать большой проблемой в конце сезона. Чемпион Бельгии имеет хорошую разницу мячей (46:30) и очень нуждается в победе в предстоящем поединке. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Брюгге» обыграл «Кортрейк» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл один матч из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Гент» уступил четыре раза

Пять из шести выездных матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют»

«Гент» выиграл три из пяти последних поединков у «Брюгге»

Прогноз

«Брюгге» не имеет права на ошибки в следующих матчах, если надеется догнать лидера чемпионата. Предполагаем, что на своем поле команда сумеет одержать минимальную победу и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.