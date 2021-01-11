«Чарльтон» — «Рочдейл». Прогноз на матч Первой лиги Англии (12.01.2021)

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11 января 2021, 23:50

«Чарльтон» является фаворитом предстоящей игры с «Рочдейлом». Удастся ли хозяевам подтвердить свой статус или гости зацепятся за очки? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Чарльтона» доступна за 1.76, ничья находится на значении 3.98, а триумф команды гостей доступен за 4.85.

Тотал в этой игре классический – 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1.94, а меньше доступно за 1.96.

Форма команд

«Чарльтон» не впечатляет своими результатами в последних поединках, из-за чего опустился на седьмую позицию в Первой лиге. Отставание от лидера уже составляет десять очков. В четырех прошлых турах команде не удалось победить – две ничьи и два поражения. Сейчас клуб находится на серии из двух поражений – «Халлу» (0:2) и «Аккрингтону» (0:2).

«Рочдейл» находится в зоне вылета. Команда идет на 20-м месте. Отрыв от спасительной зоны составляет один зачетный пункт, но есть и игра в запасе. Стоит признать, что по потенциалу этот клуб вполне может претендовать на то, чтобы избежать борьбы за выживание. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Крю» (3:3).

Информация для ставок

«Чарльтон» побеждал в пяти из 10 последних домашних встреч

«Рочдейл» выиграл в пяти из 10 последних выездных поединков

«Чарльтон» не может победить на протяжении четырех домашних матчей

В четырех последних очных встречах команды обменивались домашними победами – по два триумфа на счету каждого клуба

Прогноз

Мы считаем, что определенная пауза в игре помогла «Чарльтону». Команда сумеет сосредоточиться и продемонстрирует свою оптимальную игровую форму.

Наша ставка – победа «Чарльтона» за 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.