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Чехия – Албания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (07.09.2023)

сегодня, 09:38
Чехия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.563.857.38
Лига Ставок 1.60 3.95 6.60

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

Чехия очень уверенно стартовала в этой квалификации и после трех туров возглавляет свою группу с семью баллами в активе. Благодаря провалу Польши на старте отбора, у коллектива появляется отличный шанс занять первое место в группе, а домашняя игра с на данный момент главным конкурентом Албанией, только подстегивает хозяев добиться очередной победы. Два последних матча Чехии завершились победами над Черногорией (4:1) и Фарерскими островами (3:0).

Сборная Албании за счет побед над аутсайдерами группы смогла набрать шесть очков в трех турах и сейчас занимает второе место. Однако уже в следующем туре их ждет настоящая проверка на прочность, где даже ничейный результат станет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре квалификации албанские футболисты обыграли на выезде Фарерские острова (3:1), а ранее на своем стадионе одолели Молдову (2:0).

Информация для ставок

  • Чехия не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей Албании завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Чехия забивала в девяти из десяти последних домашних встречах
  • В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказалась Чехия (3:1)

Прогноз

Сборная Чехии за счет последних результатов выглядит более уверенно, чем Албания и играет на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76 1.62 2.38
Лига Ставок 2.23 1.67 1.67 2.23
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:48
В общем, я предлагаю ничего не выдумывать в плане ставочного велосипеда в предстоящем столкновении Чехии и Албании. Где явный фаворит, на мой взгляд, более чем очевиден. Тем более чехи и албанцы не так давно пересекались друг с другом, правда, в антураже товарищеского спарринга. Где славяне оказались заметно сильнее со счетом 3:1. В связи с чем смело ставлю здесь на П1 за нормальный коэффициент.
Гость
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