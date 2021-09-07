Чехия — Украина. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.09.2021)

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вчера, 20:38

8 сентября 2021 года Чехия сыграет против Украины в рамках товарищеского поединка. Матч запланирован на 21:45 по Москве. Украинцы были в хорошем настроении после хорошего чемпионата Европы, но сейчас команда без Андрея Шевченко и выглядит уже не так ярко, как раньше. Будет интересно посмотреть на то, как новый тренер справится с опытным соперником.

Ставки букмекеров

Букмекеры Бетсити представили следующие котировки на игру: победа Украины по коэффициенту 2.60, ничейный исход по 3.20 и победа Чехии по 2.80.

Форма команд

Сборная Чехии играет в неплохой футбол. Команда активно прессингует своего соперника, часто набрасывается на ворота, но мало забивает. Это странно, но так и есть. Несмотря на атакующий футбол, Чехия не забивает слишком много голов. В последних играх команда часто побеждала своих соперников, в целом игра Чехии вызывает только восторг и уважение, это команда с характером. Главное орудие Чехии — это Патрик Шик, форвард был в шикарной форме на Евро-2020.

Украина после потери Андрея Шевченко (руководство не продлило контракт) так и не выиграла ни одного поединка, правда сборная сыграла всего два матча. Украина не смогла обыграть Казахстан и сыграла вничью с Францией. Результат против Франции можно назвать неплохим, но вот ничья 2:2 против Казахстана вызывает много вопросов. Украина — это сборная, которая сильнее Казахстана и располагается выше этой команды в таблице коэффициентов. Однако с этой сборной у Украины бывают проблемы практически в каждом матче.

Информация для ставок

Украина не побеждает три игры кряду

Чехия выиграла два матча из последних пяти

Украина забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Украина и Чехия находятся далеко не в лучших своих кондициях, но, несмотря на это, Украина выглядит как фаворит этого матча. Команды хорошо играют в атакующий футбол. У сборных есть кому забивать, хоть и делают они это не слишком часто. Идеальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.93.