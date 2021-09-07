ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТоварищеские матчи. Сборные 2021

Чехия — Украина. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.09.2021)

вчера, 20:38

8 сентября 2021 года Чехия сыграет против Украины в рамках товарищеского поединка. Матч запланирован на 21:45 по Москве. Украинцы были в хорошем настроении после хорошего чемпионата Европы, но сейчас команда без Андрея Шевченко и выглядит уже не так ярко, как раньше. Будет интересно посмотреть на то, как новый тренер справится с опытным соперником.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.35 3.25 3.10
Мелбет 2.44 3.24 3.04
1XBET 2.44 3.24 3.04
BetBoom 2.35 3.20 3.00

Ставки букмекеров

Букмекеры Бетсити представили следующие котировки на игру: победа Украины по коэффициенту 2.60, ничейный исход по 3.20 и победа Чехии по 2.80.

Форма команд

Сборная Чехии играет в неплохой футбол. Команда активно прессингует своего соперника, часто набрасывается на ворота, но мало забивает. Это странно, но так и есть. Несмотря на атакующий футбол, Чехия не забивает слишком много голов. В последних играх команда часто побеждала своих соперников, в целом игра Чехии вызывает только восторг и уважение, это команда с характером. Главное орудие Чехии — это Патрик Шик, форвард был в шикарной форме на Евро-2020.

Украина после потери Андрея Шевченко (руководство не продлило контракт) так и не выиграла ни одного поединка, правда сборная сыграла всего два матча. Украина не смогла обыграть Казахстан и сыграла вничью с Францией. Результат против Франции можно назвать неплохим, но вот ничья 2:2 против Казахстана вызывает много вопросов. Украина — это сборная, которая сильнее Казахстана и располагается выше этой команды в таблице коэффициентов. Однако с этой сборной у Украины бывают проблемы практически в каждом матче.

Информация для ставок

  • Украина не побеждает три игры кряду
  • Чехия выиграла два матча из последних пяти
  • Украина забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Украина и Чехия находятся далеко не в лучших своих кондициях, но, несмотря на это, Украина выглядит как фаворит этого матча. Команды хорошо играют в атакующий футбол. У сборных есть кому забивать, хоть и делают они это не слишком часто. Идеальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 1.67 2.34
Провал трансферной кампании «Спартака» не в отсутствии покупок. Клуб хаотично выстраивает отношения с футболистами
Вчера, 17:25Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
Вчера, 10:16Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22
05 сентябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии12
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:43
игра на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100