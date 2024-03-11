«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2024)

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сегодня, 11:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.98. Поставить на гостей можно за 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Челси» продолжает выступать нестабильно и на высокие места в этом сезоне уже давно не рассчитывает. Команда идет на 11 месте с 36 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре балла. В домашней встрече с «сороками» у «синих» будет возможность сократить свое отставание до одного пункта. В прошлом туре «Челси» сыграл вничью на выезде с «Брентфордом» (2:2), а ранее обыграл в кубке ФА «Лидс» (3:2).

«Ньюкасл Юнайтед» вылетел с последнего места в Лиге чемпионов и это настроение отразилось на АПЛ . Команда идет лишь на десятом месте и вряд ли пробьется в еврокубки по итогам сезона. Тем не менее, коллектив пытается пройти как можно дальше в кубке ФА и благодаря победе над «Блэкберном» в серии пенальти (2:1) уже вышел в 1/4 финала. В еще одном матче чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» уверенно переиграл «Вулверхэмптон» (3:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Сороки» выиграли пять из шести последних матчей на выезде

«Челси» выиграл лишь один матч из пяти последних с «Ньюкасл Юнайтед»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу и в этот раз вряд ли что-нибудь изменится. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.