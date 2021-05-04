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«Челси» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.05.2021)

вчера, 10:55

Мадридский «Реал» отправится в гости к «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.373.63
Лига Ставок 2.21 3.30 3.55
Фонбет 2.30 3.30 3.25
Мелбет 2.21 3.46 3.62
1XBET 1.52 12.50 2.70

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеров является «Челси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35, а на победу «Реала» по 3.30.

Форма команд

«Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. Клуб набрал 61 балл. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 31 гол. В последних матчах «Челси» играет очень хорошо, но есть шанс, что именно в матче против «Реала» клуб из Лондона дрогнет. Если оценивать игру команды после прихода Томаса Тухеля, она изменилась в лучшую сторону, «синие» стали гораздо меньше пропускать.

Мадридский «Реал» набрал 74 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 58 голов и пропустил 24 мяча. В последних играх «Реал» играет очень хорошо, этот клуб редко теряет очки и имеет шансы на титул чемпиона Испании. «Реал» упустил шанс выиграть у «Челси» в первом матче и пропустил гол на своем поле, что сильно повлияет на ответный поединок.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах
● У «Челси» пять забитых голов в пяти последних матчах
● «Реал» не проигрывает 19 игр кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95. Также можно поставить на то, что «Челси» пройдет дальше по 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.71 2.22
Лига Ставок 2.37 1.59 1.72 2.14
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 2.32 1.61 3.00 1.35 1.36 3.13
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Челси (Лондон)
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