«Челси» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.05.2021)

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вчера, 10:55

Мадридский «Реал» отправится в гости к «Челси».

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеров является «Челси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35, а на победу «Реала» по 3.30.

Форма команд

«Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ . Клуб набрал 61 балл. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 31 гол. В последних матчах «Челси» играет очень хорошо, но есть шанс, что именно в матче против «Реала» клуб из Лондона дрогнет. Если оценивать игру команды после прихода Томаса Тухеля, она изменилась в лучшую сторону, «синие» стали гораздо меньше пропускать.

Мадридский «Реал» набрал 74 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 58 голов и пропустил 24 мяча. В последних играх «Реал» играет очень хорошо, этот клуб редко теряет очки и имеет шансы на титул чемпиона Испании. «Реал» упустил шанс выиграть у «Челси» в первом матче и пропустил гол на своем поле, что сильно повлияет на ответный поединок.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах

● У «Челси» пять забитых голов в пяти последних матчах

● «Реал» не проигрывает 19 игр кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95. Также можно поставить на то, что «Челси» пройдет дальше по 1.65.