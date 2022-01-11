«Ченнайн» — «Хайдарабад». Прогноз на матч индийской Суперлиги (13.01.2022)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 3.2. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.15. На ничейный результат дается коэффициент 3.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.13. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Ченнайн» после 10 сыгранных поединков занимает шестое место и всего на три очка отстает от лидеров. Команда в последнем туре уступила на выезде «Гоа» с минимальным счетом (0:1), а туром ранее забив один гол, обыграла в гостях «Джамшедпур» (1:0).

«Хайдарабад» борется за чемпионство и вплотную приблизился к первому месту. Коллектив неудачно провел два последних тура, где сначала расписал голевую ничью с «Мохун Баган» (2:2), а затем минимально проиграл на выезде «Керала Бластерсу» (0:1).

Информация для ставок

«Ченнайн» проиграл четыре из шести последних матчей

У «Хайдарабада» всего одна победа в последних пяти поединках при трех ничьих и одном поражении

Минувшая очная встреча завершилась победой «Ченнайна» (1:0)

Пять из шести последних игр «Хайдарабада» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Мы станем свидетелями интересной игры двух амбициозных коллективов, которые желают бороться за медали в этом сезоне. Трудно сказать, кто окажется сильнее и заберет три заветные три очка. Рискнуть и взять ничью можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.