Черногория — Румыния. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

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вчера, 14:22

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех Черногории можно по 3. Ничейный результат котируется цифрой 3.1.

Также в букмекерской конторе Лига ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.5. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.52. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Сборная Черногории не смогла составить реальную конкуренцию своим соперникам по квалификации на чемпионат мира в Катаре и сейчас хочет реабилитироваться перед своими болельщиками, хорошо стартовав в Лиге Наций. Команда не считается фаворитом, однако ей вполне по силам обыграть нынешнего оппонента и захватить лидерство в группе. В прошлой встрече Черногория обыграла Грецию (1:0), а ранее уступила с тем же счетом команде Армении.

Румынии совсем немного не хватило для выхода в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, поэтому настроение футболистов и болельщиков не на самом высоком уровне. Тем не менее, коллектив задался целью по итогам нынешнего розыгрыша Лиги Наций пробиться в дивизион А, и для этого очень неплохо было бы набрать три очка на выезде.

Информация для ставок

Черногория выиграла только две игры из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Румынии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Румыния выиграла у Черногории только два поединка из пяти последних

Четыре последних встречи между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Судя по статистике личных встреч команд, зрителям вряд ли стоит ожидать большого количества голов, а исход поединка решит один забитый мяч. Предлагаем сделать на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.