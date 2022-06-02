Черногория — Румыния. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех Черногории можно по 3. Ничейный результат котируется цифрой 3.1.
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завтра, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.5. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.52. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.13.
Форма команд
Сборная Черногории не смогла составить реальную конкуренцию своим соперникам по квалификации на чемпионат мира в Катаре и сейчас хочет реабилитироваться перед своими болельщиками, хорошо стартовав в Лиге Наций. Команда не считается фаворитом, однако ей вполне по силам обыграть нынешнего оппонента и захватить лидерство в группе. В прошлой встрече Черногория обыграла Грецию (1:0), а ранее уступила с тем же счетом команде Армении.
Румынии совсем немного не хватило для выхода в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, поэтому настроение футболистов и болельщиков не на самом высоком уровне. Тем не менее, коллектив задался целью по итогам нынешнего розыгрыша Лиги Наций пробиться в дивизион А, и для этого очень неплохо было бы набрать три очка на выезде.
Информация для ставок
- Черногория выиграла только две игры из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей Румынии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Румыния выиграла у Черногории только два поединка из пяти последних
- Четыре последних встречи между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Судя по статистике личных встреч команд, зрителям вряд ли стоит ожидать большого количества голов, а исход поединка решит один забитый мяч. Предлагаем сделать на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.