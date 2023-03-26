Черногория — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.73. Поверить в успех Черногории можно по 5. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.
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завтра, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.
Форма команд
Сборная Черногории выиграла в первом туре отбора и теперь будет противостоять одному из фаворитов на выход из группы. Матч определенно будет интересный, ведь в этот раз встречаются победители прошлых игр и тот, кто сможет набрать три очка, обзаведется хорошим преимуществом перед следующими поединками. В прошлой игре Черногория обыграла Болгарию (0:1), а ранее уступил в товарищеском матче Словении (0:1).
Сербия потратила минимальное количество сил в победном матче с Литвой (2:0) и готовится к более серьезному противостоянию со старыми знакомыми из Черногории. Чтобы победить на выезде, гостям придется очень постараться, ведь матч обещает быть напряженным и принципиальным. До победы над Литвой, сборная Сербии обыграла в товарищеском матче команду США (2:1).
Информация для ставок
- Черногория выиграла лишь два поединка из восьми последних во всех турнирах
- Сборная Сербии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Черногория проиграла два последних матча сборной Сербии
Прогноз
Черногория играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против более стабильного соперника. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.