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Черногория — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

сегодня, 13:48
Сербия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.73. Поверить в успех Черногории можно по 5. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.023.631.78
Лига Ставок 4.40 3.60 1.86

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Черногории выиграла в первом туре отбора и теперь будет противостоять одному из фаворитов на выход из группы. Матч определенно будет интересный, ведь в этот раз встречаются победители прошлых игр и тот, кто сможет набрать три очка, обзаведется хорошим преимуществом перед следующими поединками. В прошлой игре Черногория обыграла Болгарию (0:1), а ранее уступил в товарищеском матче Словении (0:1).

Сербия потратила минимальное количество сил в победном матче с Литвой (2:0) и готовится к более серьезному противостоянию со старыми знакомыми из Черногории. Чтобы победить на выезде, гостям придется очень постараться, ведь матч обещает быть напряженным и принципиальным. До победы над Литвой, сборная Сербии обыграла в товарищеском матче команду США (2:1).

Информация для ставок

  • Черногория выиграла лишь два поединка из восьми последних во всех турнирах
  • Сборная Сербии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Черногория проиграла два последних матча сборной Сербии

Прогноз

Черногория играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против более стабильного соперника. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.74 2.17
Лига Ставок 2.28 1.61 1.69 2.14
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:43
Не так давно черногорцы и сербы играли друг с другом 2 встречи в рамках Лиги Наций УЕФА. И тогда в обоих случаях "белые орлы" сумели заклевать "храбрых соколов" с исходами 2:0 и 2:1, то есть, через нужный нам ТМ 3.5. Скорее всего, только одной соколиной храбрости не хватит и на этот раз Черногории для победы. Ну а сам факт принципиального балканского дерби бывших югославских республик подразумевает тут достаточно физической борьбы на поле. Где будет мало места атакующему созиданию и много возможностей для фолов и пр. сдерживающих игру нюансов. Так что, наверное, никто здесь особо не удивится не проигрышу гостей в мало результативном переплете.)
Гость
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