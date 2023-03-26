Черногория — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.73. Поверить в успех Черногории можно по 5. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Черногории выиграла в первом туре отбора и теперь будет противостоять одному из фаворитов на выход из группы. Матч определенно будет интересный, ведь в этот раз встречаются победители прошлых игр и тот, кто сможет набрать три очка, обзаведется хорошим преимуществом перед следующими поединками. В прошлой игре Черногория обыграла Болгарию (0:1), а ранее уступил в товарищеском матче Словении (0:1).

Сербия потратила минимальное количество сил в победном матче с Литвой (2:0) и готовится к более серьезному противостоянию со старыми знакомыми из Черногории. Чтобы победить на выезде, гостям придется очень постараться, ведь матч обещает быть напряженным и принципиальным. До победы над Литвой, сборная Сербии обыграла в товарищеском матче команду США (2:1).

Информация для ставок

Черногория выиграла лишь два поединка из восьми последних во всех турнирах

Сборная Сербии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Черногория проиграла два последних матча сборной Сербии

Прогноз

Черногория играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против более стабильного соперника. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.