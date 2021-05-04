«Читтаделла» — «Виртус Энтелла». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 10:39

В 36-м туре Серии В «Читтаделла» примет дома ФК «Виртус Энтелла». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Читтаделла» безоговорочный фаворит встречи. Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.41, в случае победы гостей зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.56.

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.21.

Форма команд

«Читтаделла» находится в зоне плей-офф и проводит неплохой отрезок сезона, демонстрируя футбол не самого высокого качества. В последних матчах были обыграны «Лечче» (3:1) и «Кьево» (1:0).

«Виртус Энтелла» смирилась с понижением, вылета в Серию С не избежать. В предыдущем туре команда потерпела очередное поражение от «Виченцы» (1:2).

Информация для ставок

«Виртус Энтелла» не может победить 16 матчей подряд

«Читтаделла» забивает в шести матчах подряд

Игра первого круга завершилась победой «Энтеллы» (1:0)

Прогноз

«Читтаделла» дома явно не намерена терять очки с откровенным аутсайдером. Ожидаем здесь уверенную победу хозяев и рекомендуем сделать ставку на победу «Читтаделлы» с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.19.

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