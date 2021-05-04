«Читтаделла» — «Виртус Энтелла». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

В 36-м туре Серии В «Читтаделла» примет дома ФК «Виртус Энтелла». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 0
завершен
вчера, 15:00
Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров «Читтаделла» безоговорочный фаворит встречи. Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.41, в случае победы гостей зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.56.
Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.21.
Форма команд
«Читтаделла» находится в зоне плей-офф и проводит неплохой отрезок сезона, демонстрируя футбол не самого высокого качества. В последних матчах были обыграны «Лечче» (3:1) и «Кьево» (1:0).
«Виртус Энтелла» смирилась с понижением, вылета в Серию С не избежать. В предыдущем туре команда потерпела очередное поражение от «Виченцы» (1:2).
Информация для ставок
- «Виртус Энтелла» не может победить 16 матчей подряд
- «Читтаделла» забивает в шести матчах подряд
- Игра первого круга завершилась победой «Энтеллы» (1:0)
Прогноз
«Читтаделла» дома явно не намерена терять очки с откровенным аутсайдером. Ожидаем здесь уверенную победу хозяев и рекомендуем сделать ставку на победу «Читтаделлы» с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.19.
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