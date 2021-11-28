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ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (28.11.2021)

28 ноября 2021, 14:32

В 16-м туре чемпионата России ЦСКА принимает дома «Зенит» в центральном поединке недели. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
ЦСКА
Зенит
0 : 2
завершен
28 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.941.91
Мелбет 4.39 4.18 1.78

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. Сделать выбор в пользу «армейцев» можно по коэффициенту 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Зенит» провел тяжелый поединок в Швеции с «Мальме» в Лиге чемпионов, но смог добыть ничью (1:1) и обеспечить себе право участия в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате России у клуба из Санкт-Петербурга дела идут неплохо: первое место в турнирной таблице и 33 набранных очка. Коллектив опережает ближайшего оппонента на четыре пункта и имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей (39:17). В последних двух матчах чемпионата России «Зенит» разгромил на своем поле «Нижний Новгород» и сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

ЦСКА при Березуцком попал в небольшой кризис и уже три встречи не может победить. Это резко откинуло коллектив на шестое место с 24 очками. Чтобы претендовать на медали чемпионата России, необходимо усиление и срочные изменения в тренировочном процессе. В прошлом туре «армейцы» не смогли на своем стадионе переиграть «Химки» (0:0), а ранее были крупно обыграны «Сочи» (1:4).

Информация для ставок

- ЦСКА не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд

- «Зенит» не может победить на выезде в четырех поединках во всех турнирах

- «Зенит» выиграл пять последних встреч с ЦСКА (включая товарищеский матч)

- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит стабильнее ЦСКА и имеет хорошую статистику личных встреч с клубом из Москвы. Предполагаем, что, несмотря на выездной матч, футболисты из Санкт-Петербурга окажутся сильнее в этой встрече и заберут три очка. Сделать ставку на победу «Зенита» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.67 2.31
Мелбет 1.95 1.95
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Все комментарии
YVG
YVG
28 ноября в 14:50
Зениту только победы с крупным счетом (5-1 или 7-1)
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