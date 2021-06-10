«Дандолк» – «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (11.06.2021)

«Дандолк» сыграет против «Уотерфорда» в рамках 15-го тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.5. Победа «Уотерфорда» оценивается в 12.5.
Форма команд
«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 17 баллов. Команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 19 мячей. «Дандолк» выступает с переменным успехом, однако на данном отрезке сезона выглядит увереннее, чем в его начале.
«Уотерфорд» — на данный момент худшая команда Премьер-Лиги. Клуб замыкает таблицу чемпионата с 6 баллами в активе. На счету команды 2 победы и 12 поражений. «Уотерфорд» забил 6 голов и пропустил 30 мячей в нынешнем сезоне. Последний раз клуб набрал очки 8 туров назад в матче с «Лонгфорд Таун» (1:0).
Информация для ставок
- «Дандолк» забил шесть голов в пяти последних матчах
- «Уотерфорд» проиграл семь матчей кряду
- «Дандолк» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на победу хозяев и ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Еще одна актуальная ставка — гол с 46-й по 60-ю минуту матча по коэффициенту 2.35.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.55 в матче «Шемрок Роверс» — «Финн Харпс».