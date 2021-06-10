«Дандолк» – «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (11.06.2021)

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сегодня, 07:35

«Дандолк» сыграет против «Уотерфорда» в рамках 15-го тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.5. Победа «Уотерфорда» оценивается в 12.5.

Форма команд

«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 17 баллов. Команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 19 мячей. «Дандолк» выступает с переменным успехом, однако на данном отрезке сезона выглядит увереннее, чем в его начале.

«Уотерфорд» — на данный момент худшая команда Премьер-Лиги. Клуб замыкает таблицу чемпионата с 6 баллами в активе. На счету команды 2 победы и 12 поражений. «Уотерфорд» забил 6 голов и пропустил 30 мячей в нынешнем сезоне. Последний раз клуб набрал очки 8 туров назад в матче с «Лонгфорд Таун» (1:0).

Информация для ставок

«Дандолк» забил шесть голов в пяти последних матчах

«Уотерфорд» проиграл семь матчей кряду

«Дандолк» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу хозяев и ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Еще одна актуальная ставка — гол с 46-й по 60-ю минуту матча по коэффициенту 2.35.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.55 в матче «Шемрок Роверс» — «Финн Харпс».