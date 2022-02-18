«Дармштадт» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (20.02.2022)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Ганзы» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ганза» находится недалеко от зоны вылета и одержала лишь одну победу в пяти последних турах второй Бундеслиги. Коллектив играет только первый сезон после возвращения во вторую Бундеслигу и имеет цель сохранить свое место. Перед стартом очередного тура «Ганза» занимает 14 позицию с 24 очками. В прошлом туре коллектив проиграл «Вердеру» (1:2), а немного ранее крупно одолел «Динамо» Дрезден (4:1).

«Дармштадт» проводит очень сильный сезон и на данный момент является одним из претендентов на повышение в классе. Коллектив идет на четвертом месте в турнирной таблице и уже набрал 40 очков. Отставание от лидера составляет всего один балл, поэтому любой удачный поединок может вернуть клубу первое место. Команда забила 47 мячей, что является лучшим результатом среди второй Бундеслиги. Два последних поединка «Дармштадта» завершились ничьей с «Ганновером» (2:2) и крупным поражением от «Гамбурга» (0:5).

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ганза» забивала в семи из десяти последних выездных поединках на выезде

«Ганза» выиграл только два матча из последних семи с «Дармштадтом»

Четыре из пяти последних матчей «Дармштадта» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Дармштадт» терял очки в последних матчах и поэтому не имеет права ошибаться в матче с командой из нижней части турнирной таблицы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.