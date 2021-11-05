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«Ден Босх» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (05.11.2021)

05 ноября 2021, 10:03

5 ноября 2021 года состоится поединок «Ден Босха» против «Графсхапа» в рамках 14-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.555.111.46
Мелбет 7.90 5.30 1.33
1XBET 7.90 5.30 1.33
BetBoom 8.10 5.20 1.35

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Графсхап». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 5.50.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Ден Босх» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба 16 баллов. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в семи матчах. У «Ден Босха» 16 забитых голов и 22 пропущенных мяча. В последних поединках «Босх» выиграл у «Утрехта-2», а также сыграл вничью с «Дордрехтом» и победил «Алмере Сити».

«Графсхап» находится на второй строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов по футболу. В активе этого клуба 26 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у «Графсхапа» 21 забитый гол и 14 пропущенных мячей. В последних матчах «Графсхап» выиграл у «Ден Хаага», одолел «Венло» и сыграл вничью с «Эйндховеном».

Информация для ставок

  • «Графсхап» выиграл три матча из последних пяти
  • «Ден Босх» выиграл в двух матчах из последних пяти
  • «Графсхап» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.60. В чемпионате Нидерландов всегда очень много забивают. В этой игре точно будут голы как с одной, так и с другой стороны.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 2.20 1.78
Мелбет 2.49 1.46
1XBET 2.49 1.46
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Все комментарии
u8xabwfzk4yy
u8xabwfzk4yy
05 ноября в 16:44
Футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем) выиграет матч.
pa5rghj8x33q
pa5rghj8x33q
05 ноября в 16:44
Футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем) одержит победу.
shlomo
shlomo
05 ноября в 10:32
Гости не проиграют
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