«Ден Босх» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 10:03

5 ноября 2021 года состоится поединок «Ден Босха» против «Графсхапа» в рамках 14-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Графсхап». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 5.50.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Ден Босх» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба 16 баллов. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в семи матчах. У «Ден Босха» 16 забитых голов и 22 пропущенных мяча. В последних поединках «Босх» выиграл у «Утрехта-2», а также сыграл вничью с «Дордрехтом» и победил «Алмере Сити».

«Графсхап» находится на второй строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов по футболу. В активе этого клуба 26 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у «Графсхапа» 21 забитый гол и 14 пропущенных мячей. В последних матчах «Графсхап» выиграл у «Ден Хаага», одолел «Венло» и сыграл вничью с «Эйндховеном».

Информация для ставок

«Графсхап» выиграл три матча из последних пяти

«Ден Босх» выиграл в двух матчах из последних пяти

«Графсхап» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.60. В чемпионате Нидерландов всегда очень много забивают. В этой игре точно будут голы как с одной, так и с другой стороны.