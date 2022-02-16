«Ден Босх» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (18.02.2022)

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вчера, 18:49

18 февраля 2022 года состоится матч «Ден Босх — Йонг ПСВ ». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Йонг ПСВ » по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.60. Также можно поставить на то, что победят хозяева поля по 3.05. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Ден Босх» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Ден Босх» не может похвастаться хорошими результатами — поражения от «Бреды» со счетом 2:0, а также от «Ден Хаага» 0:1 и «Осс» 2:1.

«Йонг ПСВ » в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У коллектива десять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Йонг ПСВ » не может похвастаться хорошими результатами и как соперник продолжает терять очки — поражения от «Йонг Утрехт» со счетом 0:2, а также от «Йонг Аякс» 2:0 и победа над «Хельмондом» 2:0. Для клуба, где выступает молодежь, девятое место даже во второй лиге — это хороший показатель.

Информация для ставок

«Ден Босх» не побеждает десять игр кряду

«Йонг ПСВ » проиграл два матча из последних пяти

» проиграл два матча из последних пяти У «Ден Босха» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Ден Босха» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб играет не лучшим образом, но походу сезона он уже показывал, что может удивлять.