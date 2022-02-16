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«Ден Босх» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (18.02.2022)

вчера, 18:49

18 февраля 2022 года состоится матч «Ден Босх — Йонг ПСВ». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.05 3.50 2.15

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Йонг ПСВ» по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.60. Также можно поставить на то, что победят хозяева поля по 3.05. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Ден Босх» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Ден Босх» не может похвастаться хорошими результатами — поражения от «Бреды» со счетом 2:0, а также от «Ден Хаага» 0:1 и «Осс» 2:1.

«Йонг ПСВ» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У коллектива десять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Йонг ПСВ» не может похвастаться хорошими результатами и как соперник продолжает терять очки — поражения от «Йонг Утрехт» со счетом 0:2, а также от «Йонг Аякс» 2:0 и победа над «Хельмондом» 2:0. Для клуба, где выступает молодежь, девятое место даже во второй лиге — это хороший показатель.

Информация для ставок

  • «Ден Босх» не побеждает десять игр кряду
  • «Йонг ПСВ» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Ден Босха» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Ден Босха» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб играет не лучшим образом, но походу сезона он уже показывал, что может удивлять.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.95 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:15
Победа гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 22:54
Гости не проиграют
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