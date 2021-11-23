«Динамо» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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23 ноября 2021, 01:29

Киевское «Динамо» 23 ноября на стадионе «Олимпийский» сыграет против «Баварии» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что в Киеве дежурную победу оформит «Бавария». Ставки на успех гостей принимаются по коэффициенту 1.28, ничья идет за 6.45, а сенсация в виде победы «Динамо» идет по котировке 11.25.

Аналитики сервиса также убеждены, что игра в столице Украины получится результативной. Вариант ставки ТБ (2,5) голов можно сделать по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.65.

Форма команд

«Динамо» проиграло три из четырех матчей Лиги чемпионов, обосновавшись на последнем месте квартета E. Единственный балл украинский чемпион взял в стартовом туре, сыграв дома вничью против «Бенфики» (0:0). Затем дружина Мирчи Луческу без шансов уступила в Мюнхене (0:5), а также не взяла очки в матчах против «Барселоны», дважды проиграв с минимальным счетом 0:1. Отметим, что накануне предстоящей игры «Динамо» уверенно победило «Черноморец» (6:0) в УПЛ .

«Бавария» уже не преследует турнирных задач в группе. Чемпион Германии выиграл все четыре поединка квартета с общим счетом 17:2, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф с первой строчки. Подопечные Юлиана Нагельсмана не оставили шансов «Барселоне» (3:0) и дважды сокрушили «Бенфику» (5:2 и 4:0), но в предыдущем туре немецкой Бундеслиги лидер чемпионата неожиданно уступил в гостях «Аугсбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Бавария» побеждала в 23 из последних 25 матчей Лиги чемпионов

«Бавария» забивала минимум 4 гола в 3 прошлых поединках турнира

В 7 из прошлых 8 матчей «Баварии» в ЛЧ сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз