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«Динамо» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

23 ноября 2021, 01:29

Киевское «Динамо» 23 ноября на стадионе «Олимпийский» сыграет против «Баварии» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Динамо
Бавария
1 : 2
завершен
23 ноября 2021, 20:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.636.021.26
Мелбет 9.24 6.13 1.32
1XBET 8.20 5.50 1.40
BetBoom 8.99 5.79 1.33

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что в Киеве дежурную победу оформит «Бавария». Ставки на успех гостей принимаются по коэффициенту 1.28, ничья идет за 6.45, а сенсация в виде победы «Динамо» идет по котировке 11.25.

Аналитики сервиса также убеждены, что игра в столице Украины получится результативной. Вариант ставки ТБ(2,5) голов можно сделать по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.65.

Форма команд

«Динамо» проиграло три из четырех матчей Лиги чемпионов, обосновавшись на последнем месте квартета E. Единственный балл украинский чемпион взял в стартовом туре, сыграв дома вничью против «Бенфики» (0:0). Затем дружина Мирчи Луческу без шансов уступила в Мюнхене (0:5), а также не взяла очки в матчах против «Барселоны», дважды проиграв с минимальным счетом 0:1. Отметим, что накануне предстоящей игры «Динамо» уверенно победило «Черноморец» (6:0) в УПЛ.

«Бавария» уже не преследует турнирных задач в группе. Чемпион Германии выиграл все четыре поединка квартета с общим счетом 17:2, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф с первой строчки. Подопечные Юлиана Нагельсмана не оставили шансов «Барселоне» (3:0) и дважды сокрушили «Бенфику» (5:2 и 4:0), но в предыдущем туре немецкой Бундеслиги лидер чемпионата неожиданно уступил в гостях «Аугсбургу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» побеждала в 23 из последних 25 матчей Лиги чемпионов
  • «Бавария» забивала минимум 4 гола в 3 прошлых поединках турнира
  • В 7 из прошлых 8 матчей «Баварии» в ЛЧ сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

У «Баварии» нет турнирных задач, но мюнхенский гранд вряд ли позволит себе вольности в Киеве, где ему будет противостоять более слабый соперник. Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Баварии» и ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.46 2.20 1.70
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 4.08 1.26
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
23 ноября в 02:15
Даже если Бавария приедет на этот матч на половину вторым составом, всё равно они немцы !!!) Единственным утишением для Динамо будет один забитый гол престижа !
Gahi
Gahi
23 ноября в 01:56
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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