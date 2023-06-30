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«Динамо» Минск — «Белшина». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2023)

вчера, 09:57
Динамо Минск

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Минск, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Сделать выбор в пользу гостей можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.128.8320.67

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Динамо» Минск идет среди лидеров и на данный момент занимает второе место с 28 баллами в активе. Коллектив отстает на один балл от «Немана» и хочет вернуться на лидерские позиции. Команда имеет первый показатель по забиты мячам в чемпионате (27) и постарается на своем поле переиграть соперника из низов турнирной таблицы. В прошлой игре «Динамо» Минск переиграло на выезде «Жордино» (2:0), а ранее уступило на выезде «Сморгони» (1:3).

«Белшина» начинала нынешний сезон с -11 очками в турнирной таблице, но за 12 туров набрали лишь шесть пунктов и не покрыли минусовой показатель. Коллектив показывает очень слабую игру и поверить в то, что гости смогут забрать очки у одного из лидеров белорусского футбола крайне сложно. Два последних матча «Белшины» завершились домашним поражением от «Минска» (1:2), а ранее поделила очки со «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» Минск выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Белшина» выиграла всего один поединок из десяти последних на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Динамо» Минск выиграло три из пяти последних встреч с «Белшиной» при двух ничьих

Прогноз

Хозяева выглядят большими фаворитами и вероятнее всего, не будут иметь проблем аутсайдером. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.63
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:05
Коэффициенты на этот матч говорят сами за себя - в победе столичной команды ни у кого сомнений нет. Гадать, сколько в итоге голов динамовцы отгрузят своему сопернику, мне не хочется. Возможно фаворит покуражится и накидает оппоненту авоську мячей, а возможно всё ограничится дежурными 2-0. Но во что я точно не верю - это в гол со стороны гостей. Белшина в среднем за игру забивает меньше одного мяча в текущем сезоне. Динамо пропускают в среднем реже одного раза за матч. Да и в четырёх последних личных встречах между соперниками круглый снаряд ни разу не побывал в воротах столичной команды. Прогноз - победа хозяев с сухим счётом.
Гость
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