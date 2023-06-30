«Динамо» Минск — «Белшина». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Минск, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Сделать выбор в пользу гостей можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 9.
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7 : 2
завершен
сегодня, 18:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Динамо» Минск идет среди лидеров и на данный момент занимает второе место с 28 баллами в активе. Коллектив отстает на один балл от «Немана» и хочет вернуться на лидерские позиции. Команда имеет первый показатель по забиты мячам в чемпионате (27) и постарается на своем поле переиграть соперника из низов турнирной таблицы. В прошлой игре «Динамо» Минск переиграло на выезде «Жордино» (2:0), а ранее уступило на выезде «Сморгони» (1:3).
«Белшина» начинала нынешний сезон с -11 очками в турнирной таблице, но за 12 туров набрали лишь шесть пунктов и не покрыли минусовой показатель. Коллектив показывает очень слабую игру и поверить в то, что гости смогут забрать очки у одного из лидеров белорусского футбола крайне сложно. Два последних матча «Белшины» завершились домашним поражением от «Минска» (1:2), а ранее поделила очки со «Слуцком» (1:1).
Информация для ставок
- «Динамо» Минск выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Белшина» выиграла всего один поединок из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Динамо» Минск выиграло три из пяти последних встреч с «Белшиной» при двух ничьих
Прогноз
Хозяева выглядят большими фаворитами и вероятнее всего, не будут иметь проблем аутсайдером. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.