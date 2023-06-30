«Динамо» Минск — «Белшина». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2023)

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вчера, 09:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Минск, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Сделать выбор в пользу гостей можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Динамо» Минск идет среди лидеров и на данный момент занимает второе место с 28 баллами в активе. Коллектив отстает на один балл от «Немана» и хочет вернуться на лидерские позиции. Команда имеет первый показатель по забиты мячам в чемпионате (27) и постарается на своем поле переиграть соперника из низов турнирной таблицы. В прошлой игре «Динамо» Минск переиграло на выезде «Жордино» (2:0), а ранее уступило на выезде «Сморгони» (1:3).

«Белшина» начинала нынешний сезон с -11 очками в турнирной таблице, но за 12 туров набрали лишь шесть пунктов и не покрыли минусовой показатель. Коллектив показывает очень слабую игру и поверить в то, что гости смогут забрать очки у одного из лидеров белорусского футбола крайне сложно. Два последних матча «Белшины» завершились домашним поражением от «Минска» (1:2), а ранее поделила очки со «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» Минск выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Белшина» выиграла всего один поединок из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Динамо» Минск выиграло три из пяти последних встреч с «Белшиной» при двух ничьих

Прогноз

Хозяева выглядят большими фаворитами и вероятнее всего, не будут иметь проблем аутсайдером. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.