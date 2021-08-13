«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (14.08.2021)

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сегодня, 00:35

В рамках 19-го тура Высшей лиги Беларуси пройдет матч, в котором сыграют «Динамо» Минск и «Динамо» Брест. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящего поединка эксперты букмекерской конторы Мелбет считают хозяев поля. Заключить пари на победу минского «Динамо» можно по коэффициенту 1.67, ничья идет за 3.64, а победа «Динамо» из Бреста котируется в 4.92.

Касательно результативности, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового формата противостояния. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.09.

Форма команд

«Динамо» неплохо проводит текущий чемпионат Беларуси, претендуя на место в призовой тройке. Перед стартом очередного тура минский клуб базируется на четвертом месте, но отставание от третьего «Руха» только условное – по дополнительным показателям.

В предыдущем туре Высшей лиги «Динамо» Минск разошлось миром в гостях со «Слуцком» (1:1). До этого столичная команда шла на серии из четырех побед в лиге. Также минчане 7 августа разбили в гостях тот же «Слуцк» (4:0), пройдя в четвертьфинал Кубка Беларуси.

«Динамо» Брест не отличается былой стабильностью в проходящем сезоне. Экс-чемпион страны занимает лишь шестую строчку рейтинга, отставая от лидирующей тройки на девять очков.

В последней игре Высшей лиги «Динамо» потерпело третье поражение в сезоне, сенсационно проиграв на своем поле «Неману». В Кубке Беларуси «бресты» смогли пройти «Рух» в дерби за счет победы на своем поле (2:0).

Информация для ставок

В 7 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ

«Динамо» Минск пропускало голы в 3 из 4 предыдущих домашних матчей лиги

В 6 из 8 последних гостевых матчей «Динамо» Брест сыграла ставка ОБЗ

Прогноз

Букмекеры считают минчан фаворитом противостояния, но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой для хозяев. Несмотря на отсутствие стабильности, «Динамо» Брест продолжает оставаться опасным соперником для любой команды Высшей лиги. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Бохума» в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».