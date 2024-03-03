«Динамо» Москва — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ. (03.03.2024)

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сегодня, 08:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Динамо» Москва выглядит достаточно слаженно и качественно в этом сезоне и в конце года коллективу даже удалось выбраться на третье место, на один пункт опередив «Локомотив». Команда отстает от «Зенита» на пять пунктов, но имеет на одну сыгранную игру меньше. Победа над «Локомотивом» помогла бы не только оторваться от «железнодорожников», но и приблизиться к лидерам. В двух последних товарищеских встречах «Динамо» Москва обыграла ЦСКА (2:1) и крупно уступила «Балтике» (0:3).

«Локомотив» провел множество товарищеских поединков с не самыми сильными соперниками и выиграл все, кроме одного. Команда рассчитывает побороться за место в первой тройке, поэтому уже в этом туре обязана набирать очки в игре с одним из главных конкурентов за высокие места. Сейчас «железнодорожники» идут на четвертом месте с 31 баллом, а два последних товарищеских матча с их участием завершились победами над «Ростовом» (3:1) и «Ашхабадом» (3:0).

Информация для ставок

Девять из десяти домашних поединков «Динамо» завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл девять из десяти последних матчей (с учетом товарищеских встреч)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти поединков команд за последнее время закончились ничейным результатом

Прогноз

«Динамо» Москва мощно играет на своем поле и будет владеть преимуществом, которое с большой вероятностью отразится на табло. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.