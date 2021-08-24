«Динамо» Загреб – «Шериф». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (25.08.2021)

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сегодня, 12:52

В ответном поединке плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов «Шериф» отправится в гости к загребскому «Динамо».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 8.3 на победу «Шерифа». В случае победы фаворита «Динамо» зайдет коэффициент 1.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.0.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.68. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.0.

Форма команд

«Динамо», игрока которого собирается подписать российский клуб, без проблем преодолело минувшие стадии квалификации, но на финише столкнулось с проблемой в виде молдавского клуба. Неожиданно для всей футбольной общественности «Динамо» абсолютно ничего не смогло противопоставить скромному коллективу и бесславно сгорело (0:3). Теперь команде нужно прыгнуть выше головы, чтобы зацепиться за возможность сыграть в группе ЛЧ .

«Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба продолжает удивлять. Сначала команда прошла грозную «Црвену Звезду», теперь же пострадал и загребский коллектив. Молдаване великолепно провели игру, в которой забили три безответных гола.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Шерифа» составляет девять поединков

• Четыре из пяти последних встреч с участием «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5

• «Шериф» забивает на выезде в четырех играх подряд

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ИТБ 2 «Динамо» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.