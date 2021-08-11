ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Кубок 2021/2022

«Динамо» Барнаул — «Тюмень». Прогноз на матч Кубка России (12.08.2021)

вчера, 14:31

12 августа 2021 года «Динамо» из Барнаула сыграет против «Тюмени». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.673.421.90
Мелбет 3.56 3.42 1.96

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тюмень». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев по 2.95.

Форма команд

«Динамо» в этом сезоне выглядит очень даже неплохо. Команда выиграла несколько официальных поединков в чемпионате, особенно стоит выделить матч против «Зенита» из Ижевска, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо». Также клуб хорошо играет в атаку, каждый матч «Динамо» забивает 1-2 гола.

«Тюмень», которая недавно отпустила полузащитника в «Волгарь», играет не так хорошо, как соперник, но и у этого клуба есть чем похвастаться. Последний поединок команды завершился со счетом 4:3 в пользу «Тюмени», это была игра против «Спартака» из Туймазы. Также команда отлично проявила себя в игре против «Амкара».

Информация для ставок

● «Тюмень» не проигрывает три игры кряду
● У «Динамо» четыре победы кряду
● «Тюмень» забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только «Динамо» может забить в обоих таймах по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.39 1.83 1.88 1.43 2.56
Мелбет 1.86 1.94
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
46adcszzapfm
46adcszzapfm
вчера в 18:37
Футбольный клуб «Динамо» (Барнаул) одержит победу.
2k7v9h8c7kh4
2k7v9h8c7kh4
вчера в 17:33
Футбольный клуб «Тюмень» выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:33
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100