«Динамо» Барнаул — «Тюмень». Прогноз на матч Кубка России (12.08.2021)

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вчера, 14:31

12 августа 2021 года «Динамо» из Барнаула сыграет против «Тюмени». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тюмень». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев по 2.95.

Форма команд

«Динамо» в этом сезоне выглядит очень даже неплохо. Команда выиграла несколько официальных поединков в чемпионате, особенно стоит выделить матч против «Зенита» из Ижевска, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо». Также клуб хорошо играет в атаку, каждый матч «Динамо» забивает 1-2 гола.



«Тюмень», которая недавно отпустила полузащитника в «Волгарь», играет не так хорошо, как соперник, но и у этого клуба есть чем похвастаться. Последний поединок команды завершился со счетом 4:3 в пользу «Тюмени», это была игра против «Спартака» из Туймазы. Также команда отлично проявила себя в игре против «Амкара».

Информация для ставок

● «Тюмень» не проигрывает три игры кряду

● У «Динамо» четыре победы кряду

● «Тюмень» забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только «Динамо» может забить в обоих таймах по коэффициенту 3.85.