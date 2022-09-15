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«Динамо» Москва — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2021)

вчера, 13:06
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Динамо» М оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.044.491.54
Мелбет 6.30 4.72 1.55

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Динамо» М только в прошлом туре потерпело первое поражение в чемпионате России, что сразу откинуло команду на шестое место с 16 очками. Команда показывает более низкие результаты, чем в прошлом году, однако она не так далека от тех позиций, которые занимала раньше. Любые набранные очки с «Зенитом» можно будет считать хорошим выступлением. В кубке России «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:1), а в чемпионате уступило на выезде «Сочи» (1:2).

«Зенит» уступил в группе кубка России, однако это поражение вряд ли сильно повлияет на коллектив, который уверенно лидирует в РПЛ с 23 набранными очками и опережает ближайшего соперника на три балла. В прошлой игре в рамках кубка страны «Зенит» уступил «Крыльям Советов» (0:2), а ранее разгромили на своем стадионе «Оренбург» в чемпионате (8:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» Москва проиграло лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» выиграл на выезде у «Динамо» только один матч из пяти последних

Прогноз

«Зениту» всегда непросто играть на выезде с московским «Динамо», поэтому предсказать их победу довольно сложно. Предполагаем, что команды сыграют в результативный футбол и обменяются голами. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.69 1.75 2.15
Мелбет 2.31 1.72
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:12
Думаю, что Зенит выиграет этот матч
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