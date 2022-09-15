«Динамо» Москва — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2021)

1663236405

вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Динамо» М оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Динамо» М только в прошлом туре потерпело первое поражение в чемпионате России, что сразу откинуло команду на шестое место с 16 очками. Команда показывает более низкие результаты, чем в прошлом году, однако она не так далека от тех позиций, которые занимала раньше. Любые набранные очки с «Зенитом» можно будет считать хорошим выступлением. В кубке России «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:1), а в чемпионате уступило на выезде «Сочи» (1:2).

«Зенит» уступил в группе кубка России, однако это поражение вряд ли сильно повлияет на коллектив, который уверенно лидирует в РПЛ с 23 набранными очками и опережает ближайшего соперника на три балла. В прошлой игре в рамках кубка страны «Зенит» уступил «Крыльям Советов» (0:2), а ранее разгромили на своем стадионе «Оренбург» в чемпионате (8:0).

Информация для ставок

«Динамо» Москва проиграло лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл на выезде у «Динамо» только один матч из пяти последних

Прогноз

«Зениту» всегда непросто играть на выезде с московским «Динамо», поэтому предсказать их победу довольно сложно. Предполагаем, что команды сыграют в результативный футбол и обменяются голами. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.