«Динамо» Москва — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2021)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Динамо» М оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Динамо» М только в прошлом туре потерпело первое поражение в чемпионате России, что сразу откинуло команду на шестое место с 16 очками. Команда показывает более низкие результаты, чем в прошлом году, однако она не так далека от тех позиций, которые занимала раньше. Любые набранные очки с «Зенитом» можно будет считать хорошим выступлением. В кубке России «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:1), а в чемпионате уступило на выезде «Сочи» (1:2).
«Зенит» уступил в группе кубка России, однако это поражение вряд ли сильно повлияет на коллектив, который уверенно лидирует в РПЛ с 23 набранными очками и опережает ближайшего соперника на три балла. В прошлой игре в рамках кубка страны «Зенит» уступил «Крыльям Советов» (0:2), а ранее разгромили на своем стадионе «Оренбург» в чемпионате (8:0).
Информация для ставок
- «Динамо» Москва проиграло лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Зенит» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл на выезде у «Динамо» только один матч из пяти последних
Прогноз
«Зениту» всегда непросто играть на выезде с московским «Динамо», поэтому предсказать их победу довольно сложно. Предполагаем, что команды сыграют в результативный футбол и обменяются голами. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.