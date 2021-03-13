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«Дижон» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

вчера, 18:22

«Дижон» сыграет против «Бордо» в рамках очередного тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок во Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.67 2.40
Лига ставок 1.61 2.34
BetBoom 1.65 2.31

Ставки букмекеров

«Бордо» — фаворит этой встречи. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу этого клуба по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Дижона» (3.45) и на ничейный исход (3.40).

Форма команд

«Дижон» — худшая команда во Франции в нынешнем сезоне. Клуб расположился на последнем месте, в активе у команды 15 пунктов. В последних матчах «Дижон» играет на таком же уровне, что и весь сезон, нет никаких предпосылок к тому, что этот клуб не вылетит в низшую лигу после завершения сезона.

«Бордо» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице, клуб набрал 33 пункта. В активе этой команды девять побед, шесть ничьих и 13 поражений. «Бордо» забил 28 голов и пропустил 34 мяча.

Информация для ставок

● «Дижон» не знает побед в пяти последних матчах Лиги 1

● «Бордо» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Дижон» пропустил 15 мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что только «Бордо» не забьет по коэффициенту 3.35. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.70.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.67 2.40
Лига ставок 1.61 2.34
BetBoom 1.65 2.31
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sv_1969
sv_1969
вчера в 19:08
Возможна ничья
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