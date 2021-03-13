«Дижон» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

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вчера, 18:22

«Дижон» сыграет против «Бордо» в рамках очередного тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок во Франции.

Ставки букмекеров

«Бордо» — фаворит этой встречи. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу этого клуба по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Дижона» (3.45) и на ничейный исход (3.40).

Форма команд

«Дижон» — худшая команда во Франции в нынешнем сезоне. Клуб расположился на последнем месте, в активе у команды 15 пунктов. В последних матчах «Дижон» играет на таком же уровне, что и весь сезон, нет никаких предпосылок к тому, что этот клуб не вылетит в низшую лигу после завершения сезона.

«Бордо» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице, клуб набрал 33 пункта. В активе этой команды девять побед, шесть ничьих и 13 поражений. «Бордо» забил 28 голов и пропустил 34 мяча.

Информация для ставок

● «Дижон» не знает побед в пяти последних матчах Лиги 1

● «Бордо» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Дижон» пропустил 15 мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что только «Бордо» не забьет по коэффициенту 3.35. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.70.

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