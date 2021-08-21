«Днепр-1» — «Рух». Прогноз на матч УПЛ (21.08.2021)

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вчера, 12:17

В пятом туре украинского чемпионата «Днепр-1» дома примет львовский «Рух».

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева поля, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64. Взять победу «Руха» можно по коэффициенту 4.85. Ничья в игре этих команд стоит 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.67. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Днепр-1», игроком которого интересуются европейские клубы, на мажорной ноте стартовал в чемпионате. В первых турах сумел обыграть «Черноморец» (3:0) и «Мариуполь» (2:1), но в последнем матче команду ожидал более серьезный соперник «Десна», которая и нанесла коллективу первое поражение в сезоне (1:2).

Львовский «Рух» проводит свой второй сезона в УПЛ . После четырех туров команда закрепилась на 11-м месте в турнирной таблице. Команду возглавил новый тренер, под руководством которого футболисты сумели набрать четыре очка, переиграв «Верес» (2:1), а затем сыграв вничью с «Колосом» (1:1).

Информация для ставок

• «Рух» не может выиграть на выезде в пяти поединках подряд

• Последние четыре игры с участием «Днепра-1» завершились результатом ТБ 2.5

• Предыдущая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Днепра-1» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.