ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Дордрехт» – «Телстар». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (29.03.2021)

вчера, 07:30

«Дордрехт» сыграет против «Телстара» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.30 4.20 1.70
Фонбет 4.30 4.10 1.65
Мелбет 4.44 4.14 1.73
Pin-Up.ru 4.20 3.85 1.73

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Телстар» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.7. Победа «Дордрехта» оценивается в 4.15, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.

Форма команд

«Дордрехт» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом. В нынешнем сезоне у клуба ничего не получается, команда регулярно страдает от игры своих центральных защитников, которые постоянно «привозят» голы. Клуб пропустил 75 мячей — один из худших показателей в чемпионате — и забил 28 голов. «Дордрехт» выиграл 6 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл 20 раз. За последний месяц «Дордрехту» удалось одержать 2 победы.

«Телстар» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и набрал 37 очков. У команды есть шансы попасть в топ-8 и побороться в плей-офф за выход в высшую лигу, но для этого нужно побеждать почти в каждом поединке. Клуб выиграл 10 матчей, 7 раз сыграл вничью и проиграл 12 матчей. В активе команды 48 забитых и 44 пропущенных мяча.

Информация для ставок

  • «Телстар» выиграл один из последних пяти матчей
  • «Дордрехт» проиграл в трех из последних пяти матчей и одержал две победы
  • «Телстар» пропустил девять голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничейный исход или победа «Телстара» по коэффициенту 1.19. Также можно поставить на тотал голов больше трех — 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Армения — Исландия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.32 1.56 1.84 1.90
Мелбет 2.41 1.63
Pin-Up.ru 3.85 1.22 2.30 1.55 1.80 1.90
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 07:35
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100