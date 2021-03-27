«Дордрехт» – «Телстар». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (29.03.2021)

1616819423

вчера, 07:30

«Дордрехт» сыграет против «Телстара» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Телстар» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.7. Победа «Дордрехта» оценивается в 4.15, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.

Форма команд

«Дордрехт» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом. В нынешнем сезоне у клуба ничего не получается, команда регулярно страдает от игры своих центральных защитников, которые постоянно «привозят» голы. Клуб пропустил 75 мячей — один из худших показателей в чемпионате — и забил 28 голов. «Дордрехт» выиграл 6 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл 20 раз. За последний месяц «Дордрехту» удалось одержать 2 победы.

«Телстар» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и набрал 37 очков. У команды есть шансы попасть в топ-8 и побороться в плей-офф за выход в высшую лигу, но для этого нужно побеждать почти в каждом поединке. Клуб выиграл 10 матчей, 7 раз сыграл вничью и проиграл 12 матчей. В активе команды 48 забитых и 44 пропущенных мяча.

Информация для ставок

«Телстар» выиграл один из последних пяти матчей

«Дордрехт» проиграл в трех из последних пяти матчей и одержал две победы

«Телстар» пропустил девять голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничейный исход или победа «Телстара» по коэффициенту 1.19. Также можно поставить на тотал голов больше трех — 1.85.