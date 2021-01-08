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«Дженоа» — «Болонья». Прогноз на матч Серии A (09.01.2021)

08 января 2021, 23:52

В 17-м туре чемпионата Италии состоится матч «Дженоа» — «Болонья». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая пройдет 9 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.233.412.39
Fonbet Live! 1.04 18.00 38.00
Мелбет 2.98 3.50 2.44
Лига ставок 2.95 3.45 2.55

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в линии букмекеров идут гости. Заключить пари на победу «Болоньи» можно с котировкой 2.47 в БК Бетсити. Вероятность победы «Дженоа» аналитики оценили в 3.13, а ничья идет за 3.42.

На тотал в этой игре букмекер выставил практически равноправную линию: ТМ(2,5) – 2.00, ТБ(2,5) – 1.94.

Форма команд

«Дженоа» не проигрывает «Болонье» с 2018 года. За это время соперники провели четыре встречи между собой в Серии A, в которых дважды побеждали «грифоны» и еще два раза фиксировался мировой исход.

В текущем сезоне «Дженоа» переживает не лучшие времена. Команда базируется на предпоследнем месте в турнирной таблице, но отставание от безопасной зоны составляет всего два балла. В прошлом туре «грифоны» старались не уступить «Сассуоло» в гостях, но все же провалились (1:2).

«Болонья» продолжает штамповать ничейные матчи – пять кряду. 6 января подопечные Синиши Михайловича разделили очки дома с «Удинезе», показав провальную игру в обороне (2:2). Пока «трехцветные» удерживаются в середине турнирной таблицы (12-е место), имея в активе 17 баллов.

Информация для ставок

  • «Дженоа» не побеждала в 14 из 15 прошлых встреч чемпионата
  • «Болонья» забивала голы в шести предыдущих выездных играх
  • Ставка на ОБЗ прошла в семи прошлых домашних матчах «Дженоа»

Прогноз

С турнирной точки зрения этот матч важен для хозяев. «Дженоа» никак не может покинуть зону вылета, поэтому в этой встрече сыграет на пределе своих возможностей.

Но помешать «грифонам» может ненадежная оборона, чем должны охотно пользоваться футболисты «Болоньи». Берем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.72 в букмекерской конторе «Бетсити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.233.412.39
Fonbet Live! 1.04 18.00 38.00
Мелбет 2.98 3.50 2.44
Лига ставок 2.95 3.45 2.55
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STVA 1
STVA 1
08 января в 23:56
Могут ничью оформить
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