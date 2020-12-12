«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (13.12.2020)

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сегодня, 02:30

В 11-м туре Серии А между собой сыграют «Дженоа» и «Ювентус». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом противостоянии очевидным фаворитом считаются гости. Букмекерская компания Фонбет предлагает сделать ставку на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.37. Шансы «Дженоа» обыграть действующего чемпиона оценены высокой котировкой – 9.60, а ничья идет за 5.45.

Букмекер также считает, что в этом поединке в общей сложности будет забито минимум три гола. За ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.73, а на ТМ (2,5) – 2.29.

Форма команд

«Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды только одна победа, при трех ничейных матчах и шести поражениях. Очень слабо «грифоны» играют в атаке, забив лишь девять мячей в десяти турах. В прошлом туре Серии A «Дженоа» удалось прервать провальную серию из четырех поражений кряду. В гостях команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Ювентус» теряет непривычно много очков в текущем розыгрыше чемпионата. Команда Андреа Пирло пока идет без поражений, но 50% ее поединков завершаются вничью – пять побед и пять мировых исходов.

В прошлом туре первенства «Ювентус» с трудом переиграл «Торино» в дерби (2:1). Более убедительно «старая синьора» провела гостевой поединок против «Барселоны» в Лиге чемпионов, оформив крупную победу (3:0).

Информация для ставок

«Дженоа» проиграл в четырех прошлых домашних матчах

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 7 из 8 последних домашних матчей «Дженоа» в Серии A

(2,5) сыграла в 7 из 8 последних домашних матчей «Дженоа» в Серии A «Ювентус» не проигрывал в десяти последних поединках чемпионата Италии

«Дженоа» пропускал минимум два гола в четырех последних домашних встречах

Прогноз

«Ювентус» успешно выступил на групповой стадии Лиги чемпионов. Теперь команда из Турина сосредоточится на улучшении своих позиций в чемпионате Италии.

«Дженоа» в этом сезоне играет нестабильно. Команда мало забивает и регулярно пропускает. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1,5) за коэффициент 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.