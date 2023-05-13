«Эльче» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2023)

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вчера, 09:52

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 8.9. Коэффициент на ничью составляет 4.9.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.7, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 2.15. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Эльче» уже официально покинет Ла Лигу и попробует вернуться в элитный дивизион через год. В активе клуба лишь 16 баллов, что на 15 пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Тем не менее, хозяева могут помешать «Атлетико» в борьбе за второе место, а футболисты набраться опыта на высоком уровне. Два последних матча «Эльче» завершились поражением от «Альмерии» (1:2) и разгромом «Райо Вальекано» (4:0).

«Атлетико» не играл в весенней части еврокубков и это пошло на пользу клубу. «Матрасники» обогнали мадридский «Реал» и набрал 69 баллов, опережая «сливочных» на один пункт. В игре с последней командой Ла Лиги у подопечных Диего Симеоне есть шанс как минимум не пропустить главного конкурента в стране вперед себя. В прошлом туре «Атлетико» разгромил «Кадис» (5:1), а ранее крупно переиграл «Вальядолид» (5:2).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Атлетико» забил 15 мячей в пяти последних матчах Ла Лиги

«Эльче» проиграл девять из десяти последних матчей с «матрасниками»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» очень много забивает в последнее время, и мы предполагаем, что в этот раз команда также отгрузит аутсайдеру несколько мячей. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.