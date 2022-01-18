«Эльче» — «Реал» Мадрид.  Прогноз на матч Кубка Испании по футболу (20.01.2022)

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18 января 2022, 16:56

20 января 2022 года мадридский «Реал» отправится в гости к «Эльче» на стадион этого клуба. Матч состоится в рамках ⅛ финала Кубка Испании по футболу. Не так давно «Реал» завоевал Суперкубок, а теперь хочет показать, что может дать результат и в Кубке. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа «Эльче» в 6.20. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне Примеры идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 пункта. У команды пять побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Эльче» выглядит очень даже неплохо — победа над «Вильярреалом» 1:0, а также три заработанных балла с «Эспаньолом» 1:2 и ничья с «Гранадой» 0:0.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице Примеры. У клуба 49 баллов. Команда под руководством Карло Анчелотти выиграла 15 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Реала» 45 забитых и 18 пропущенных мячей. «Бланкос» в последних встречах играют хорошо, за исключением одного поединка — поражение от «Хетафе» со счетом 1:0. Также были победы над «Валенсией» 4:1 и «Атлетиком» из Бильбао 1:2.

Информация для ставок

«Реал» выиграл четыре поединка кряду

«Эльче» не проигрывает четыре поединка кряду

У «Реала» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Реал» по коэффициенту 3.25. «Королевский» клуб наверняка выбьет «Эльче» из турнира и пройдет дальше.