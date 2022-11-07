«Эльче» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.11.2022)

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вчера, 12:43

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 2.95. Коэффициент на ничью составляет 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.07, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эльче» не смог набрать очков и в прошлом туре, тем самым оставаясь последней командой в турнирной таблице Ла Лиги. В активе клуба всего четыре очка, а ближайший соперник находится уже на расстоянии семи пунктов, что усложняет ситуацию. Два последних матча команды в чемпионате Испании завершились поражениями от «Вальядолида» (1:2) и «Хетафе» (0:1).

«Жирона» только в прошлом матче смогла прервать длительную серию без побед и набрать полноценные три очка в копилку турнирной таблицы. Команда идет на 14 месте с 13 баллами в активе и сосредоточена на сохранении места на следующий сезон после возвращения в Ла Лигу. В прошлом туре «Жирона» на своем поле одолела «Атлетик» из Бильбао (2:1), а ранее разошлась миром с мадридским «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

«Эльче» не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах

Пять выездных матчей «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Эльче» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Жироной»

Пять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Эльче» хорошо играет с «Жироной», судя по статистике, поэтому домашний поединок станет хорошей возможностью прервать неприятную серию без побед. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.