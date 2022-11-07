«Эльче» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 2.95. Коэффициент на ничью составляет 3.3.
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сегодня, 21:00
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.07, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Эльче» не смог набрать очков и в прошлом туре, тем самым оставаясь последней командой в турнирной таблице Ла Лиги. В активе клуба всего четыре очка, а ближайший соперник находится уже на расстоянии семи пунктов, что усложняет ситуацию. Два последних матча команды в чемпионате Испании завершились поражениями от «Вальядолида» (1:2) и «Хетафе» (0:1).
«Жирона» только в прошлом матче смогла прервать длительную серию без побед и набрать полноценные три очка в копилку турнирной таблицы. Команда идет на 14 месте с 13 баллами в активе и сосредоточена на сохранении места на следующий сезон после возвращения в Ла Лигу. В прошлом туре «Жирона» на своем поле одолела «Атлетик» из Бильбао (2:1), а ранее разошлась миром с мадридским «Реалом» (1:1).
Информация для ставок
- «Эльче» не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах
- Пять выездных матчей «Жироны» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Эльче» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Жироной»
- Пять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Эльче» хорошо играет с «Жироной», судя по статистике, поэтому домашний поединок станет хорошей возможностью прервать неприятную серию без побед. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.