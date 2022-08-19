«Эмполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
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21 августа 2022, 19:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Эмполи» смог сохранить свое место в Серии А и теперь попытается снова заявить о себе в новом футбольном году. Первый поединок в чемпионате команда проиграла и теперь она может реабилитироваться перед родными болельщиками, однако сделать это будет нелегко. В прошлой игре «Эмполи» минимально уступил «Специи» (0:1), а в кубке Италии в дополнительное время уступил СПАЛ (1:2).
«Фиорентина» в первом туре долго мучалась с новичком Серии А, но все же достигла победы и показала характер. Команда из Флоренции параллельно выступает в квалификации Лиги Конференций и очень близка к выходу в групповой турнир. В предстоящем матче «фиалки» постараются добыть три очка и войти в лидирующую группу команд. В прошлом матче Лиги Конференций «Фиорентина» обыграла на своем поле «Твенте» (2:1), а в чемпионате оказалась сильнее «Кремонезе» (3:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Эмполи» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с «Фиорентиной»
- «Фиорентина» проиграл пять выездных матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
«Фиорентина» потратила много сил в матче Лиги Конференций и в воскресенье футболисты выйдут на поле не самыми свежими, хотя небольшая ротация состава вероятно всего будет. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.