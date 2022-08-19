«Эмполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

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сегодня, 09:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Эмполи» смог сохранить свое место в Серии А и теперь попытается снова заявить о себе в новом футбольном году. Первый поединок в чемпионате команда проиграла и теперь она может реабилитироваться перед родными болельщиками, однако сделать это будет нелегко. В прошлой игре «Эмполи» минимально уступил «Специи» (0:1), а в кубке Италии в дополнительное время уступил СПАЛ (1:2).

«Фиорентина» в первом туре долго мучалась с новичком Серии А, но все же достигла победы и показала характер. Команда из Флоренции параллельно выступает в квалификации Лиги Конференций и очень близка к выходу в групповой турнир. В предстоящем матче «фиалки» постараются добыть три очка и войти в лидирующую группу команд. В прошлом матче Лиги Конференций «Фиорентина» обыграла на своем поле «Твенте» (2:1), а в чемпионате оказалась сильнее «Кремонезе» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Эмполи» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграл пять выездных матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Фиорентина» потратила много сил в матче Лиги Конференций и в воскресенье футболисты выйдут на поле не самыми свежими, хотя небольшая ротация состава вероятно всего будет. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.