«Эмполи» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.12.2021)

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сегодня, 00:05

16-й тур чемпионата Италии дарит нам сражение «Удинезе» и «Эмполи». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу «Эмполи». Победа «Удинезе» порадует коэффициентом 2.73. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.44.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эмполи» находится на 11-м месте после 15 туров и вполне неплох на данном этапе сезона. Коллектив в последнем туре расписал голевую ничью с «Торино» (2:2), а туром ранее дома сумел обыграть неуступчивую «Фиорентину» (2:1).

«Удинезе» сумел навязать борьбу и сыграть в фантастические (4:4) в последнем туре с «Лацио». Ранее с «Дженоа» была ничья (0:0). Такие результаты позволяют коллективу находиться на 14-м месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

Информация для ставок

«Эмполи» победил лишь в одном из пяти крайних поединков

«Удинезе» завершил вничью три из четырех последних матчей

Две минувших очных встречи в рамках чемпионата завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Четыре из пяти последних игр «Удинезе» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Абсолютно равный матч нас ожидает. Обе команды находятся в нижней части таблицы и, скорее всего, не смогут определить сильнейшего. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.44 в букмекерской конторе Мелбет.